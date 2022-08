Gedreven door plezier eist Femke Bol een hoofdrol op in de geschiedenisboeken. ‘Ik doe dat waar mijn hart ligt’

Zo doorsnee als Femke Bol oogt en zo nuchter als ze praat, zo uitzonderlijk zijn haar prestaties. In München won ze drie Europese titels.

Verwar haar jeugdige uiterlijk niet met jeugdige onbevangenheid. Atlete Femke Bol rijgt het ene sportieve succes aan het andere, ogenschijnlijk moeiteloos, maar ook bij haar spoken de twijfels soms door het hoofd.

Neem nou deze unieke goudjacht op de Europese kampioenschappen in München. Toen haar coach een paar weken geleden voor het eerst opperde dat zij behalve de 400 meter horden ook de vlakke race zou kunnen lopen, dacht zij: maar hoe dan?

Het is zondagmorgen. In het atletenhotel heerst de bedrijvigheid die past bij het laatste etmaal van een toernooi. Sommige sporters vertrekken voor een slotrace naar het stadion, anderen zeggen gedag en gaan richting vliegveld. Bol (22) is net wakker na een feestje met collega’s, familie en vrienden. Liefst twee glaasjes champagne stond ze zichzelf toe.

Met de haar kenmerkende bescheidenheid blikt ze terug op een voor de Nederlandse sport bijzonder toernooi. Want ze heeft het uiteindelijk gedaan – en hoe. Met overmacht was ze de beste op de 400 horden, ze scherpte op de vlakke race het nationale record aan en nam zaterdagavond haar teamgenoten op sleeptouw naar de winst op de 4x400 meter estafette.

Hoe dat voelt? “Het is wel lekker wakker worden.” Vooral ook omdat de druk eraf is, voegt ze eraan toe, want het strakke schema was best stressvol geweest.

Femke Bol viert de zege op de 4x400 m estafette met haar teamgenoten. Beeld AP

Magisch gepuzzel tussen de horden

Het is het antwoord van een jonge vrouw die verdwaald lijkt in de geschiedenisboeken. Ze oogt zo doorsnee en praat zo nuchter. Wie Bol ziet en hoort, zou vergeten dat er voor haar slechts zes atleten waren die driemaal op een EK wisten te winnen, onder wie Fanny Blankers-Koen. De dubbel pakken – zegevieren op de 400 meter met en zonder hindernissen – is nog uitzonderlijker. Alleen Harry Hillman presteerde dat eerder. Wie? Een Amerikaan die aan de Olympische Spelen van 1904 in St. Louis meedeed.

Bol zegt zich niet zo bezig te houden met statistieken en lijstjes. Giechelend: “Maar meestal hoor ik het wel van anderen.” Voorbeelden aan wie ze zich spiegelt, heeft ze ook niet echt. Iedereen zoekt zijn eigen pad en eigen manier, stelt ze. De hare vat ze samen in de terminologie die typisch is voor twintigers: ze doet gewoon haar eigen ding, dat wat ze leuk vindt.

En dat is hordenlopen. Ze geniet van het gepuzzel om goed uit te komen tussen de hindernissen en van het ritme waarmee gelopen moet worden. Magisch noemt ze dat. “Helemaal kapot gaan en ondertussen toch nog steeds over die hordes moeten.” Dat gevoel zou ze voor geen goud willen missen.

Suggesties dat ze op de 400 vlak mogelijk meer kans heeft op een mondiale triomf en daarom misschien beter van dat onderdeel haar specialisme kan maken, wuift ze weg. Want ook dat moet gezegd worden, in alle euforie over wat ze op dit Europese toernooi heeft laten zien: op de horden is er een Amerikaanse, Sydney McLaughlin, die bijna anderhalve seconde sneller is. Het gat op de vlakke afstand met Shaunae Miller uit de Bahamas oogt kleiner.

Verbetermogelijkheden

Maar haar liefde opgeven, dat nooit. Plezier drijft haar. “Ik doe dat waar mijn hart ligt.” Daar zouden meer topsporters en coaches een voorbeeld aan kunnen nemen. Bovendien ziet Bol nog genoeg verbetermogelijkheden. Ze wil bijvoorbeeld proberen om net als McLaughlin slechts veertien passen tussen de hordes te doen. “Mijn benen zijn langer, dus het zou moeten kunnen.”

De afgelopen twaalf maanden zijn voor haar ‘bizar’ geweest met brons op de Olympische Spelen, zilver op de WK en nu dit gouden Europese feestje. Het lijkt Bol makkelijk af te gaan, ook de nieuwe werkelijkheid die dat succes met zich meebrengt.

Maar dat is slechts ten dele waar, vertelt ze. “Net zoals mijn rennen er vaak makkelijk uitziet, is dat niet altijd zo. Dat heel veel mensen ineens wat van je willen weten en een mening over je hebben, dat is nieuw. Ik heb daar echt aan moeten wennen.”

De belangrijkste les die ze meeneemt van dit toernooi is ‘dat je altijd meer kunt dan je denkt’. Die aanvankelijke twijfel bleek onnodig. Tijd om lang na te genieten, heeft ze niet. Voorlopig moet het bij die twee glaasjes bubbels blijven. Maandag vliegt ze naar huis, dinsdag wacht alweer de reis naar Lausanne voor de volgende wedstrijd.

Lees ook:

Femke Bol is klaar voor haar eerste finale op de EK. ‘Dit is een unieke kans’

Woensdagavond loopt Femke Bol haar eerste finale op de EK. Ze is beter geworden in het omgaan met de hectiek rond wedstrijden. ‘Vroeger gaf vastigheid haar zekerheid’, weet haar moeder. ‘Nu zit die zelfverzekerdheid in haarzelf.’