Gedoogzone moet einde maken aan Var-geneuzel

Gerard Sierksma, emeritus hoogleraar sportstatistiek en mathematische besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft namelijk de oplossing: een‘tolerantiezone’ invoeren bij het bepalen van buitenspel. Dus nee, geen minutieus millimeterwerk meer, maar een gedoogzone van 25 tot 30 centimeter waarin een voetballer geen buitenspel kan staan. Eerlijker, beter en - dat vooral - veel minder discussie. Zou het helpen om de oeverloze discussie over de VAR te smoren?

Allereerst even een voorbeeld om het idee te illustreren: vorig jaar oktober speelde Ajax thuis tegen Chelsea in de groepsfase van de Champions League. Quincy Promes dacht de Amsterdammers op voorsprong te hebben gezet, maar uit de herhaling bleek dat hij buitenspel stond op het moment dat aangever Hakim Ziyech zijn pass verstuurde. De VAR greep in. Doelpunt afgekeurd.

Of het inderdaad buitenspel was van Promes? In absolute zin waarschijnlijk wel, maar uit de vertraagde beelden bleek dat een fractie van een seconde veel verschil maakte. Want wanneer verliet de bal exact de voet van Ziyech? Welk frame gebruikte de videoscheidsrechter van de UEFA precies? Het antwoord op die vragen was bepalend voor de geldigheid van het doelpunt.

Millimetergeneuzel

Sierksma stoort zich al tijden aan de zogenaamde ‘dokterbibberlijn’, die volgens hem millimetergeneuzel in de hand werkt. Een afgesproken grijs gebied moet uitkomst bieden voor de zo bekritiseerde VAR. Zie het als een soort foutmarge. Want hoe ingenieus de software met lijntechnologie ook is, er zal altijd een bepaalde mate van onzekerheid blijven bestaan.

Vraag dat maar in Engeland, waar de VAR sinds dit seizoen actief is en waar hoogwaardige software tot op de millimeter nauwkeurig kan beoordelen of een voetballer buitenspel staat of niet. Het levert soms kolderieke momenten op. In Engeland reppen VAR-tegenstanders al gekscherend over ‘offside armpit’, oftewel okselbuitenspel.

Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas van voetbalbond KNVB, liet weten enthousiast te zijn over het Engelse systeem. Hij hoopt dergelijke apparatuur, die zeer nauwkeurig spelsituaties kan beoordelen, zo snel mogelijk in te voeren in Nederland. Kosten: een paar ton, waarbij ook de voetbalclubs een bijdrage zullen moeten leveren. Scheidsrechters zijn voor, want het optimaliseert de huidige videoarbitrage, maar tegenstanders vrezen dat de eredivisie daarmee de Premier League achterna gaat. Met elk weekend wéér hachelijke situaties.

Ellenlange discussies

Sierksma wil ermee afrekenen. Maar ja, ook met zijn initiatief zal de problematiek waarschijnlijk niet uit de wereld geholpen worden. Want stel: de ‘tolerantiezone’ is dertig centimeter. Wat gebeurt er dan als je 31 centimeter buitenspel staat? Krijgen we dan ook ellenlange discussies over de vraag of het buitenspel was of niet? Sierksma verwacht van niet. “Als je op de grens van de tolerantiezone zit, dan weet je zeker dat je ver genoeg buiten de echte onzekerheid zit”, zei de wetenschapper bij de NOS. “Dan ben je dus hartstikke zeker: buitenspel.”

Sierksma presenteerde zijn plannen vorige week bij de KNVB. De voetbalbond kan nog niet zeggen of de ‘tolerantiezone’ wellicht iets is voor het toekomstige functioneren van de VAR. “Op dit moment zijn we aan het inventariseren om met een voorstel richting de clubs te komen met betrekking tot de buitenspelsoftware bij de VAR”, liet een woordvoerder weten.

Tot die tijd moeten we het doen met de huidige VAR. En moeten we de discussie maar voor lief nemen.

