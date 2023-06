Gedevalueerde Europese Spelen illustreren machtsstrijd in internationale sport

Voor wie het even ontgaan is, deze week zijn in Polen de Europese Spelen begonnen – het multisporttoernooi dat zo graag het continentale voorproefje van de Olympische Spelen wil zijn. Vrijdag komt zelfs wereldster Femke Bol in actie, maar haar rondje over de atletiekbaan kan niet verhullen dat het evenement prestige mist. Sterker nog, haar deelname illustreert dat juist.

De Europese Spelen kampen met imagoproblemen die iedere editie eerder groter dan kleiner lijken te worden. Volgens sporthistoricus Jurryt van de Vooren heeft dat alles te maken met de machtsstrijd die binnen de Europese sport gaande is tussen enerzijds de olympische comités en anderzijds de sportbonden. “Het lijkt er steeds meer op dat de bonden bovenop liggen.”

Uitgekleed en willekeurig programma

De Europese Spelen, die een vierjaarlijks ritme kennen, zijn bedacht door de Europese olympische comités. In de Poolse stad Krakau en de omliggende regio Malopolska komen zevenduizend sporters uit 48 landen samen. Dat zijn indrukwekkende aantallen, desalniettemin oogt het programma van deze derde editie uitgekleder en willekeuriger dan ooit.

Er zijn 29 sportdisciplines, waaronder het niet-olympische padel, thaiboksen en beachhandbal. De grote traditionele olympische sporten zijn marginaal vertegenwoordigd. Zwemmen was er in 2015 op het eerste toernooi in Bakoe bij, maar is daarna afgehaakt. Turnen volgde dat voorbeeld na Minsk 2019. Voor judo gold het toernooi vier jaar geleden nog als officieel EK. Dit keer wordt alleen de gemengde teamcompetitie gehouden. Atletiek heeft het minder belangrijke EK voor landenteams onder de noemer van de Europese Spelen gehangen.

En toch afficheert Krakau 2023 zich als de mini-versie van de Olympische Spelen. Waar hebben we dat eerder gehoord? Precies, een jaar geleden in München waar de sportbonden hun multi-EK hielden.

Commerciële aandacht

Van de Vooren: “Het overkoepelende Europese kampioenschap lijkt een directe reactie op de Europese Spelen. De sportbonden maken steeds meer gezamenlijke afspraken.” Het multi-EK, ook vierjaarlijks, werd voor het eerst in 2018 gehouden, met Glasgow als gaststad.

Vooralsnog genereren de verzamelde EK’s meer commerciële aandacht dan de Europese Spelen, constateert Van de Vooren. “Dat is waar het voor de organisatoren uiteindelijk om draait. Reclamezendtijd en winst. Er wordt altijd mooi gezegd dat het belang van de sporter centraal staat, maar sport is in dit geval de belangrijkste bijzaak.”

Beschadigde sporters

De sporthistoricus vindt deze machtsstrijd ook interessant, omdat het de vraag oproept van wie de sport eigenlijk is. Van het Internationaal Olympisch Comité en de nationale olympische comités? Van de sportbonden? Van de commerciële partners? Van de sporters zelf? Of van de maatschappij? “Zij zit met de beschadigde mensen als het mis gaat, zoals we in het turnen hebben gezien.”

De botsende belangen staan volgens Van de Vooren voor een grotere tendens in de internationale sport. Wat dat betreft is de ontstaansgeschiedenis van de Europese Spelen veelzeggend. Europa was lang het enige continent zonder eigen Spelen. De Pan American Games en de Asian Games gelden als voorbeelden. “Al in 1931 werd er over Europese Spelen gesproken. Parijs wilde die wel organiseren”, weet Van de Vooren uit de archieven. “De discussie is dus bijna honderd jaar oud.”

Dictator Mussolini

Waarom het destijds niet lukte en in 2015 wel? Omdat Azerbeidzjan zei: ‘Kom hierheen en wij betalen alles, van reis tot verblijf’. “Toen was ineens iedereen voor. De beslissende stoot is dus gegeven door het oliegeld van een land waar de mensenrechten onder druk staan. Overigens is de eerste EK atletiek op soortgelijke wijze ontstaan. In 1934 zei Benito Mussolini, dictator in Italië: ‘Kom allemaal op mijn kosten naar Turijn’.”

Atletiek is ook de sport die in Polen de grootste Nederlandse afvaardiging kent: 43 van de ongeveer 150 leden van TeamNL, dat met oud-judoka Mark Huizinga zelfs een chef-de-mission kent. Absolute blikvanger is Femke Bol – alleen het feit dat zij niet de 400 meter horden loopt maar de 400 vlak laat zien dat dit voor haar een veredelde trainingswedstrijd is. Zo belangrijk vinden de topatleten de Europese Spelen tegenwoordig.

