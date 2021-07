Geblesseerde Sherida Spitse mist Spelen, maar hoopt met opbeurende speech bij te dragen aan succes

Vrijwel haar gehele carrière is Sherida Spitse gevrijwaard gebleven van blessures. Maar zondag, drie dagen voor de wedstrijd tegen Zambia, sloeg het noodlot toe voor de 188-voudig international. Op de training richtte een harde tik op de binnenband van haar rechterknie zoveel schade aan, dat de aanvoerder van Ajax de grootste teleurstelling uit haar loopbaan moest incasseren. Geen Olympische Spelen voor de 31-jarige Friezin.

Weglopend van het veld in Sendai koesterde Spitse hoop dat de aard van de kwetsuur zou meevallen. Een mri-scan, nog bekeken door een radioloog in Nederland, wees echter uit dat het gewricht te beschadigd was om te kunnen voetballen. De boodschap die ze kreeg van sportarts Karin Thijs en bondscoach Sarina Wiegman viel ‘rauw op mijn dak’, zei Spitse vanuit Sendai.

“Er zijn momenten dat ik het moeilijk heb en er zijn momenten dat ik weer positief ben”, vertelde Spitse, die in 2006 haar debuut maakte in de nationale ploeg. “Als persoon sta ik positief in het leven. Het lukt me ook al om vooruit te kijken. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, daar ben ik te fanatiek voor. Ik denk nu al aan mijn revalidatie. Mijn volgende doel is zo snel mogelijk fit worden en met Ajax spelen.”

Aderlating voor de ploeg

In de voorbereiding op de wedstrijd tegen Zambia, vanavond in het Miyachi Stadion in Rifu, hoopt Spitse nog een rol te kunnen spelen. De middenvelder, alom geprezen als leider in het veld en verbinder buiten het veld, heeft een speech voorbereid met opbeurende woorden voor de groep. “Zonder mij gaat het ook goed komen”, had ze volgens Wiegman al eerder gezegd. Na het duel met Zambia keert Spitse terug naar huis.

Het wegvallen van Spitse is een aderlating voor de ploeg. Ze is niet alleen de aanjager op het veld, maar beschikt tevens over een goed overzicht en een buitengewone traptechniek. In de oefenwedstrijd tegen Noorwegen, vorige maand in Enschede, scoorde ze op bijzonder fraaie wijze uit een vrij trap. Ook nam ze alle hoekschoppen en strafschoppen voor haar rekening.

Eenmaal eerder miste Spitse vanwege een blessure een interland. Dat was op 6 maart 2016 tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam tegen Noorwegen. Door een pijnlijke bil haakte ze na de warming-up af en zag ze vanaf de kant Nederland met 4-1 verliezen. Die nederlaag, gevolgd door een gelijkspel tegen Zweden (1-1), leidde ertoe dat Nederland zich niet kwalificeerde voor de Spelen van Rio. Vijf jaar later loopt Spitse haar olympisch debuut mis door een knieblessure. “Het zou fantastisch zijn als er voor mij nog een Olympische Spelen inzit.”

Sherida Spitse zet een streep onder haar internationale clubcarrière. Bij Ajax is ze dichter bij haar gezin