Gastarbeiders in Qatar kregen maanden geen loon voor hun werk aan WK-stadion

Het gaat om werknemers uit landen als Nepal, de Filippijnen, Ghana en Kenia. Zij moesten tot wel zeven maanden lang werken aan het immense Al Bayt-stadion zonder een cent te ontvangen. Het gaat om de periode van september 2019 tot maart 2020. Zo’n honderd van hen wachten nog steeds op uitbetaling.

Dit meldt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie deed onderzoek en kaartte de zaak aan bij de autoriteiten van Qatar, wereldvoetbalbond Fifa en het organisatiecomité van het WK. Dat leidde ertoe dat sommige werknemers deze week alsnog een deel van het achterstallige salaris kregen, maar ook zij hebben nog een flinke betalingsachterstand. Het Al Bayt-stadion is een van de kroonjuwelen van het WK en kost zo’n 770 miljoen euro.

De uitbuiting van bouwvakkers van het bedrijf Qatar Meta Coats (QMC) bewijst volgens Amnesty dat er nog altijd mensenrechten worden geschonden in verband met het WK in Qatar, dat in 2022 moet plaatsvinden. In het verleden zijn herhaaldelijk misstanden aan de kaak gesteld. Die gingen over bijvoorbeeld erbarmelijke en gevaarlijke leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Bij de bouw van stadions zouden inmiddels vele doden zijn gevallen.

Schrijnende verhalen

“Als de Fifa de afgelopen tien jaar haar WK-partners ter verantwoording had geroepen en haar macht had gebruikt om Qatar tot hervormingen aan te zetten, zouden we tweeënhalf jaar voor het toernooi niet dezelfde schrijnende verhalen van arbeidsmigranten hoeven horen als toen”, zegt Steve Cockburn van Amnesty.

Het bedrijf QMC heeft volgens Amnesty ook de verblijfsvergunningen van de arbeidsmigranten niet verlengd, waardoor die het risico lopen om gevangengezet of uit het land gezet te worden. Door het in Qatar gehanteerde kafala-systeem zijn ongeschoolde buitenlandse werknemers geheel afhankelijk van hun werkgever, omdat ze een ‘sponsor’ nodig hebben. QMC liet in een reactie weten dat het financiële problemen heeft maar werkt aan een oplossing. De WK-organisatie meldde dat het in juli 2019 voor het eerst hoorde van de betalingsproblemen en sindsdien verschillende stappen heeft ondernomen.

Lees ook:

Fifa gaat werkomstandigheden in Qatar bekijken

Wereldvoetbalbond Fifa gaat de arbeidsomstandigheden beoordelen van bouwvakkers die in Qatar werken aan de stadions voor het WK van 2022. Dat beloofde voorzitter Gianni Infantino in 2016.

‘Durf maar eens de waarheid te zeggen over Qatar, daar wordt iedereen beter van’

De beslissing van Ajax en PSV om te overwinteren in Qatar riep afgelopen winter veel vragen en discussie op vanwege de mensenrechtensituatie in het golfstaatje.