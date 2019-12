Gaat Koen Verweij wel of niet naar WK Afstanden, is opeens weer een vraag

Er werd naar goed gebruik weer gediscussieerd over een afstand op de NK Afstanden schaatsen in Heerenveen. Dit keer ging het om de 1500 meter bij de mannen. Thomas Krol werd Nederlands kampioen, overtuigend in 1.43,86, in een van zijn beste ritten over 1500 meter ooit. Ook op de rit van Patrick Roest was niets aan te merken, zilver in 1.44,78. Maar het ging om nummer drie van de NK afstanden: Koen Verweij (1.45,89). Hij mag mogelijk niet naar de WK Afstanden.

En dat is opvallend. De top-drie van elke afstand plaatst zich in principe voor de WK, dit jaar verreden op het snelste ijs ter wereld, in Salt Lake City. In principe, want de schaatsbond KNSB kan nog beslissen om Kjeld Nuis aan te wijzen als derde schaatser. Want: de Olympisch kampioen is vanwege ziekte en bijkomende voorhoofdsholteontsteking niet aanwezig in Thialf. Hij moet hopen op clementie.

Dat gegeven was al bekend, maar sportman Verweij zou sportman Verweij niet zijn als hij na de race niet luid en duidelijk zijn eigen standpunt zou verkondigen. Hij moet naar Salt Lake, was zijn mening, want hij kan ook goed schaatsen en komt eigenlijk steeds beter in vorm. Bovendien zag Verweij afgelopen week al dat Nuis weer aan het trainen was.

In de logica van Verweij: “Ik reed het olympisch kwalificatietoernooi ook met koorts en gordelroos. Hij (Nuis, red.) stond vorige week op het ijs, dus had hij best mee kunnen doen.”

In de logica van de ploeg: zes dagen hoge koorts en negen dagen niet trainen is verwoestend voor een lichaam. Dat haal je niet terug met een paar dagen bijtrainen.

Koen Verweij op de baan tijdens de NK Afstanden. Beeld BSR Agency

Voor Verweij was het daarmee niet afgehandeld. Ook een Nuis op 70 procent ‘had goede zaken kunnen doen’, vond hij. Een mail op hoge poten staat de KNSB hoogstwaarschijnlijk te wachten als Nuis uiteindelijk toch wordt aangewezen. “Daar gaan we zeker serieus over praten.”

Een beslissing van de KNSB volgt pas na het weekend. Er wordt gekeken naar de meeste kans op goud. Nuis heeft daar op het eerste gezicht meer kans op, gezien zijn laatste internationale resultaten. Verweij komt terug na een jaar vrijaf.

Roest sprak van een ‘zeer moeilijke’ beslissing voor de KNSB. “Nuis is snel, maar Koen is ook snel.” Krol, die rond de Spelen zijn behaalde plek op de 1000 meter nog opgaf voor zijn geblesseerde vriend Kai Verbij, was na afloop in ieder geval blij dat hijzelf niet op de schopstoel zat. Hij wilde er niet al te veel uitspraken over doen, maar deed dat uiteindelijk toch. “Kjeld had vooraf twee spandoeken gemaakt, vertelde hij. Eentje voor Roest, eentje voor Krol. Dus ik denk dat hij wel blij is met deze uitslag.”

Bovendien is Verweij in Krols ogen niet de man die sowieso aansprak had gemaakt. “Ik heb een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Als ik derde was geworden, was ik niet voor Nuis gewisseld, denk ik. Maar goed, ik ken nog de tijd dat Verbij reed op de Spelen en niet in vorm was. Dus je weet niet hoe het met Kjeld gaat zijn half januari.”

De 3 kilometer bij vrouwen bleek als vanouds een van de spannendste afstanden van het weekend. De eerste zes bleven binnen anderhalve seconde van elkaar. Winnares werd Esmee Visser, voor Irene Schouten en Carlijn Achtereekte. Achter hen reden Ireen Wüst, Reina Anema en Antoinette de Jong zich net niet naar een podiumplek en een startbewijs voor de WK Afstanden.

Lees ook:

Dai Dai Ntab is ‘eindelijk weer uitgerust’ en wint overtuigend Nederlandse titel

Dai Dai Ntab reed zich vrijdag met de snelste seizoenstijd naar de Nederlandse titel op de 500 meter. Hij plaatste zich daarmee ook voor de WK Afstanden.