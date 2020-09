Gaat Frank de Boer het Nederlands Elftal hogerop helpen? Hij lijkt er stoïcijns genoeg voor

Kort na de aanstelling van Frank de Boer stuurde de KNVB een ludiek filmpje via sociale media de wereld in. Met flitsen van meningen, van Johan Derksen tot Willem van Hanegem en tientallen onbekende Nederlanders. Om maar aan te geven dat Nederland eigenlijk 17 miljoen bondscoaches heeft. De korte video sluit af met De Boer die glimlachend naar voren stapt en zegt: “Prima, daar gaan we naar kijken”.

Oftewel: De Boer is op voorhand gewapend tegen het meningencircus dat bij een baan als bondscoach hoort. Al voor zijn benoeming en officiële presentatie, vrijdag in Zeist, zijn kanttekeningen bij zijn bekwaamheid geplaatst. De Boer zou te star zijn en mede daardoor zouden zijn avonturen bij vooral Inter (85 dagen) en Crystal Palace (77 dagen) een fiasco zijn geworden. En, óók een geluid: is deze man, die zo chagrijnig kan kijken en soms moeilijk verstaanbaar binnensmonds mompelt, echt het ideale uithangbord van een Oranje dat de laatste jaren zo sympathiek overkwam en de gunfactor heroverde?

Niet genoeg diversiteit bij de bond

Humberto Tan kwam donderdag als voorzitter van de commissie-Mijnals met hele andere kritiek. Die commissie is onlangs aangesteld om diversiteit en inclusiviteit bij de KNVB te bevorderen. Tan vindt dat de bond op zijn minst had moeten gaan praten met coaches met een migratie-achtergrond. Dat Frank Rijkaard wel is gebeld, noemt Tan ‘cosmetisch’; die wilde toch niet. “Zoek ook eens naar kwaliteit buiten de ‘mensen zoals wij-kring’, want ook daar is veel kwaliteit”, zegt Tan in De Telegraaf.

Rafael van der Vaart zette als tv-analist een vraagteken bij de communicatieve vaardigheden van De Boer. Juist die zijn belangrijk voor een bondscoach, zeker bij spelers die zichzelf als een soort ster beschouwen. In zijn begintijd als hoofdtrainer van Ajax botste De Boer keihard met topscorer Mounir El-Hamdaoui. Die veegde onlangs in het boek ‘Marokkaanse trots’ pagina's lang de vloer aan met zijn gebrekkig communicerende trainer van toen. “Het probleem was dat hij vooroordelen over mij had. En daar is hij nooit van afgestapt”, zegt El-Hamdaoui in het boek.

Het conflict dateert van 2010, lang geleden. Later erkende De Boer al dat hij dit als beginnend trainer niet goed had gedaan. Zelfkritisch was hij ook als voetballer al. Hij won met Ajax uiteindelijk vier landstitels op rij, wat geen enkele andere trainer bij de club ooit lukte. De Boer flikte het in een tijd dat het door de ‘Cruijff-revolutie’ heel onrustig was bij Ajax. Als trainer bleef hij wars van alle intriges gewoon zijn werk doen.

Kansloze exercitie tegen Italië

Hij liet Ajax niet spectaculair voetballen, verre van, het was vooral gebaseerd op controle en balbezit, maar wel effectief. Misschien schatte De Boer de kwaliteiten van de Ajax-selecties destijds wel goed in, zoals ook Van Gaal en Koeman de (beperkte) mogelijkheden ook als leidraad voor de speelwijze van Oranje kozen.

Nadat Ajax onder De Boer op de slotdag in 2016 de landstitel verspeelde, raakte zijn loopbaan in de versukkeling. José Mourinho noemde hem na het ontslag bij Crystal Paalce zelfs ‘de slechtste manager ooit in de Premier League’.

Meningen. De Boer zal ze sterk relativeren, zoals hij in het KNVB-filmpje suggereert. Als bondscoach zal hij een balans moeten vinden tussen de wensen van de spelers, die door de KNVB nogal veel macht is toebedeeld, en het uitstippelen van zijn eigen weg. Een beetje stoïcijns zijn lijkt daarbij geen handicap. Dat dit Oranje gezag van bovenaf en duidelijke structuren nodig heeft, bewees de kansloze exercitie tegen Italië onlangs nog. Het zette de selectie weer met beide benen op de grond, precies zoals hun nieuwe, nuchtere baas uit Grootebroek altijd al in het leven heeft gestaan.

Lees ook:

Frank de Boer past in het profiel, was vrij, en is dus de nieuwe bondscoach van Oranje

Frank de Boer volgt per direct Ronald Koeman op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat meldde de KNVB woensdagavond.