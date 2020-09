Gaat de Tour naar een nieuw normaal?

Iets is er anders, tijdens de eerste aankomst bergop en het duurt even voordat je doorhebt wat. Is het de overmacht van Lotto-Jumbo, nu de Jumbots de rol van Ineos met verve hebben overgenomen? Nah, dat zijn we inmiddels wel gewend. De vergane glorie van een aankomst op Orcìeres-Merlette, een naam uit vervlogen tijden? Toch niet, er zijn zoveel skioorden.

Nee, het is de stilte, de rust. Er staan wel plukjes wielerliefhebbers langs de weg, maar nergens staat het rijen dik met dronken ‘supporters’ die renners in de oren schreeuwen, proberen mee te rennen of een selfie met de kopgroep willen maken. Geen hoempapa in de Alpen dit jaar.

Er is meer anders, deze coronatour. Uitgeputte renners worden bovenop een berg niet meer opgevangen door een peloton journalisten dat vraagt waarom er niet meer in zat vandaag. Waarna de renners weer fans over zich heen krijgen, jagend op een handtekening of foto. De reclamekaravaan, die toeterend en plastic rotzooi verspreidend door Frankrijk trekt, is fors ingekrompen.

Het doet je de gedachte bekruipen of het wielrennen, als het virus weggeëbd is, niet naar een ‘nieuw normaal’ kan. Waarin de karavaan van volgers en aanhang kleiner is. Waarin geen wielrenners van hun fiets worden gestoten door overenthousiast publiek. Deze Tour zagen we al enkele nieuwigheden, zoals Tony Martin die besloot de koers lam te leggen wegens de spekgladde wegen. De rol van de rondemiss is ook aangepast.

Toch zal het vermoedelijk zo’n vaart niet lopen. Toen de wereld in maart in lockdown ging, slaakten velen een zucht van verlichting. De wegen waren stil, de lucht schoon, de hemel kraakhelder. Nog geen half jaar later staan er weer files en zitten de vliegtuigen vol. Het zal de Tour de France niet anders vergaan.

Fietsminnende redacteuren Koos Schwartz, Joris Belgers, Niels Markus en Seije Slager schrijven vanaf de bank een wisselcolumn over tourgerelateerde randzaken.