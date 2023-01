Fysiek ongemak dwarsboomt Rafael Nadal bij Australian Open. Is zijn afscheid nabij?

Blessures vergezellen hem zijn gehele tenniscarrière. Steevast knokte Rafael Nadal zich terug en zette hij een nieuwe standaard neer. Of dat na zijn vroege, door een kwetsuur ingeleide, aftocht bij de Australian Open weer het geval is, is de vraag.

Het gebeurde halverwege de tweede set. Nadal stond verrassend met 4-6 3-4 achter tegen Mackenzie McDonald en hij werd naar de zijlijn gestuurd. Bij zijn poging om met een backhand de bal te halen, verstapte de Spanjaard zich. Meteen was er de bezorgde blik naar de spelersbox, waarin zijn coaches, echtgenote, vader en zus zaten. Nadal hurkte even, voelde aan zijn linkerheup, kwam op adem, speelde kort verder, kreeg een medische behandeling en vervolgde opnieuw de strijd.

Vanaf dat moment was hij een schim van zichzelf. Nadal leek beroofd van zijn handelsmerk. Rennen van hoek naar hoek, onvermoeibaar ogen, fabelachtige ballen slaan en een ontsnappingsact uit de hoge hoed toveren. Er was niets te zien van die onvoorwaardelijke overgave die hem zo kenschetst.

Uitzinnige vreugde was ongepast

Opgeven deed de 22-voudig grandslamwinnaar niet. Vermoedelijk uit respect naar zijn opponent, die bezig was de grootste zege uit zijn loopbaan binnen te halen en het krediet verdiende. Het geloof in een goede afloop was bij Nadal weggeëbd.

Aan de lijdensweg kwam, doordat McDonald zijn hoofd erbij hield, na drie sets een einde: 4-6 4-6 5-7. De 27-jarige Amerikaan vierde de overwinning op de legende, die hem drie jaar geleden in de vorige confrontatie op Roland Garros had weggevaagd, ingetogen. Hij besefte dat uitzinnige vreugde ongepast was.

“Ik zou liegen als ik zeg mentaal niet kapot te zijn”, zei Nadal tijdens de persconferentie geëmotioneerd. “Ik weet niet wat er aan de hand is, of het de spieren of gewrichten zijn. Ik heb een verleden met mijn heup. Ik kreeg er behandelingen voor, het gaf niet zoveel problemen. Nu oogt het serieuzer, heb ik het gevoel dat ik niet kan bewegen.”

Hoe anders was zijn gemoedsgesteldheid vorig jaar op Wimbledon geweest. Nadal liep toen in de eerste set ook een kwetsuur op, een zeven centimeter lang scheurtje in de buik bleek naderhand. Tegen Taylor Fritz, een andere Amerikaan die als een van de sterren van de toekomst wordt gezien, trok hij die partij tóch via een vijfsetter naar zich toe.

Zijn vrouw pinkte een traantje weg

Op jacht naar die zoveelste scalp had hij de smeekbedes van zijn entourage genegeerd. Want capituleren stond gelijk aan vloeken in de kerk. Al trok Nadal zich daarna wel noodgedwongen terug voor de halve finale, waardoor de heetgebakerde Aussie Nick Kyrgios een vrijgeleide naar de eindstrijd tegen de latere kampioen Djokovic kreeg.

Ditmaal had niemand aangedrongen op het beëindigen van de eenzijdige partij. Wel pinkte zijn vrouw een traantje weg op de tribune, alsof ze voorvoelde dat een naderend afscheid dreigt. Niet verwonderlijk, gezien de leeftijd (36) en de roofbouw die manlief decennialang met zijn uitputtende spel pleegde.

Dat hij niet het eeuwige tennisleven heeft, staat onomstotelijk vast. Toch gaf Nadal vorig jaar blijk niet het voorbeeld te willen volgen van de later dat seizoen gestopte Roger Federer, die andere icoon met wie hij fascinerende confrontaties uitvocht.

‘Ik weet dat het niet voor altijd is’

Niet alleen won hij de Australian Open, waarmee hij zich qua aantal grandslamzeges losweekte van Federer en Novak Djokovic. Ook zette hij de tweede major naar zijn hand. Op het Parijse gravel van Roland Garros, zijn huiskamer, triomfeerde Nadal voor de veertiende keer. De heerser van 2022 was daarbij een veel completere speler dan die van 2005, toen hij zijn primeur beleefde.

In de aanloop had Nadal destijds ook met blessures te kampen gehad, niet voor het eerst. Een zeldzame voetafwijking die zorgt voor chronische pijn en waarmee hij sinds zijn negentiende wordt gekweld, speelde hem weer parten. En eerder dat seizoen had een tegensputterende rib hem dwarsgezeten. Toch liet hij misschien wel zijn beste spel zien, ondanks de dagelijkse voetinjecties. Waarbij hij de rally’s korter dan vroeger probeerde te houden, om zo de tand des tijds te vertragen. Met de forehand als de dominante, verwoestende factor.

Of het, op zijn minst, over 4,5 maand nog tot een poging tot titelprolongatie komt, is ongewis. Een voorschot weigerde Nadal te nemen. “Morgen is weer een nieuwe dag. Het is een moeilijk moment, dat moet je accepteren en doorgaan.” Om daar even later aan toe te voegen: “Ik houd van tennis. Ik weet dat het niet voor altijd is, wil graag competitief zijn. Maar ik vecht graag voor iets waar ik al bijna de helft van mijn leven of zelfs langer voor knok.”

