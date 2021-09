Fris Oranje leeft zich uit en werkt schade weg op route naar het WK

Dat het Nederlands elftal onder Louis van Gaal een frisse, nieuwe gedaante heeft aangenomen, bleek het allerbeste in de allereerste minuut van de derde wedstrijd onder zijn leiding. Als een roedel hongerige wolven stortte Oranje zich op de prooi, die dicht bij het eigen strafschopgebied in paniek raakte. In de seconden die volgden kwam het teamwork, waar Van Gaal vanaf zijn eerste werkdag als bondscoach op hamerde, voorbeeldig tot uiting.

Toen Turkije zich uit de benarde situatie wilde bevrijden, veroverde Georginio Wijnaldum de bal. Doordat Denzel Dumfries vervolgens met een loopactie verwarring stichtte bij de vijand, had Steven Berghuis de mogelijkheid om Davy Klaassen rond de middenstip aan te spelen. Via de hak vond de Ajacied daarna Depay in zijn rug. Vervolgens liep Klaassen door om met een droog schuivertje de bal via de paal achter doelman Cakir in het doel te mikken.

Precies 55 seconden stonden er toen op de klok. En feitelijk was toen al duidelijk dat Nederland op deze avond een grote stap richting het WK in Qatar zou zetten. Het scenario dat Turkije vooraf had bedacht, vooral verdedigen, kon de prullenbak in. En Nederland was bevrijd van de spanning die de ontmoeting met de Turken vooraf misschien had opgeroepen. In de sfeervolle, voor twee derde gevulde Johan Cruijff Arena móest immers gewonnen worden om de pijnlijke exercitie in maart aan de Bosporus (4-2) weg te poetsen.

Nonchalant

Die nederlaag toen was een voorbode van de mislukking die het tijdperk onder Frank de Boer zou worden. Vanaf de eerste dag dat hij zijn pensioen opgaf, is onder Van Gaal nu bijna alles anders. Waar De Boer wat nonchalant en weifelend bleef, heeft zijn opvolger vooral met zijn autoriteit en charisma deze selectie stevig in zijn greep genomen. Evengoed liet hij zien, bijvoorbeeld over de tactiek, naar de spelers te luisteren.

En ze lijken nu als was in zijn handen. Memphis Depay bijvoorbeeld, die dacht aan de top van de hiërarchie onder De Boer veel zelf te kunnen bepalen, gedraagt zich in het veld veel nederiger. Hij krijgt specifieke opdrachten mee en speelt in dienst van het team. Hij profiteert er zelf het meeste van.

Na zijn assist bij de 1-0 was hij bij de volgende één-twee met Klaassen – na zestien minuten – zelf de afmaker. Met een halve ‘Panenka’ vanaf de stip in de eerste helft en zijn derde doelpunt – de 4-0 na rust – ging Depay op de ranglijst van Oranjetopscorers aller tijden niet alleen recordinternational Wesley Sneijder voorbij. Met zijn 33 interlanddoelpunten staat hij nu op gelijke hoogte met twee grote legendes van het Nederlandse voetbal: Johan Cruijff, de naamgever van de arena waarin het gisteravond feest was, en Abe Lenstra.

Klaassen staat ook symbool voor het vernieuwde Oranje. Tijdens het EK kreeg hij van De Boer geen minuut speeltijd. De Ajacied met de onuitputtelijke brandstoftank wist gisteravond niet alleen te scoren, net als in Noorwegen vorige week (1-1), hij had ook een sleutelrol bij andere doelpunten. Bij de strafschop werd hij gehaakt door Söyüncü. Dat leverde de verdediger van Leicester City al zijn eerste gele kaart op. Zijn tweede gele, dus rood, volgde nog voor het einde van de eerste helft.

Tot serieuze tegenzetten was Turkije ook met elf man amper in staat geweest. Volgens de oude wetten uit de handleiding voor coaches had Van Gaal deze ploeg vooraf opzichtig opgehemeld. Hij had de coach geprezen, zijn spelers en hun teamdiscipline. In werkelijkheid verloor Turkije op het EK drie keer vrij kansloos en in de WK-kwalificatie wist het niet eens te winnen van Letland en vorige week ook niet van Montenegro. Dat Orkun Kökcü, die zelfs bij Feyenoord nog moet vechten om een basisplaats, het gisteravond moest opnemen tegen Frenkie de Jong en Wijnaldum was typerend voor het krachtverschil.

Collectieve inzet

De teamdiscipline die Van Gaal vooraf roemde bij Turkije liet vooral zijn eigen elftal zien. Wat in Noorwegen nog rammelde, en tegen Montenegro zaterdag in het eerste kwartier, ging nu veel beter. Balverlies werd snel en met collectieve inzet gecorrigeerd op het middenveld. In balbezit speelde Oranje veel zorgvuldiger. Met veel spelplezier en beweging werd bijna optimaal geprofiteerd van alle ruimte die Turkije bood.

Van Gaal kon het zich permitteren spelmaker De Jong in de rust te vervangen door Koopmeiners. Tegen tien man ging het soms frivool combinerende Nederland in de tweede helft op zoek naar meer doelpunten, onder aanvoering van de gedreven Berghuis. Met het oog op de belasting van de spelers wisselde Van Gaal veel belangrijke krachten, om ook Til, Gravenberch en Malen speeltijd te geven.

Feyenoorder Guus Til kon zo een mooi avondje beleven: hij maakte zijn eerste treffer voor Oranje. Malen maakte er nog 6-0 van. Als Turkije eens gevaarlijk werd, dan maakte doelman Bijlow ook in zijn derde interland een betrouwbare indruk. Alleen Ünder scoorde nog, in de slotfase.

Het publiek had toen al de naam van de architect van de opleving van de nationale ploeg gescandeerd, ongetwijfeld tot genoegen van Van Gaal. Als de uitduels tegen Letland en Montenegro geen averij opleveren, dan kan Nederland in november in Amsterdam tegen Noorwegen de tickets voor Qatar veiligstellen.

