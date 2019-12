Frenkie de Jong, het ‘bindmiddel’ van FC Barcelona

“Frééén-kie, Frééén-kie.” Het is zaterdagavond iets voor half elf als Frenkie de Jong wordt gewisseld bij FC Barcelona-Real Mallorca. Camp Nou gaat massaal staan voor de 22-jarige Nederlander. Bijna tachtigduizend fans geven hem een ovationeel applaus. “Frééén-kie, Frééén-kie”, galmt het door het stadion.

In Barcelona zijn ze lyrisch over De Jong, die afgelopen zomer voor 86 miljoen euro werd overgenomen van Ajax. Spaanse kranten komen superlatieven tekort voor De Jong. “Het bindmiddel van het elftal”, roemde As. “Een compleet ander voetbal”, bejubelde Marca zijn technische spel. En Mundo Deportivo had het over ‘de helderziende Oranje­-international’.

Al die lof komt hem toe, zegt journalist Juan Irigoyen, die Barcelona volgt voor El País, vanachter een cortado. Op de middag van de competitiewedstrijd tussen Barcelona en het laaggeklasseerde Real Mallorca zet hij zijn gedachten uiteen in een bar bij het strand van Barcelona. “De Jong doet het echt fantastisch”, vindt hij. “Zeker als je ziet in welke lastige situatie hij is beland. Het is nog een publiek geheim dat de trainer (Ernesto Valverde, red.) aan het einde van het seizoen weggaat, de hiërarchie in de kleedkamer is verstoord met vooral dertigers in de selectie en dan is er ook nog de charismatische, ijdele Griezmann, die moeilijk in de groep ligt. Frenkie blijft daarin constant presteren. Ik kan me geen slechte wedstrijd herinneren van hem. Heel knap.”

Alle denkbare posities op het middenveld

De statistieken onderstrepen het gelijk van Irigoyen. De Jong is de enige veldspeler van Barcelona die alle wedstrijden speelde dit seizoen. Dat deed hij op alle denkbare posities op het middenveld. Het minst speelde De Jong op de plek die hij gewend was bij Ajax: als verdedigende, centrale middenvelder (slechts vier keer). Busquets krijgt daar de voorkeur. “De Jong kan op alle posities op het middenveld goed uit de voeten”, meent Valverde. En bovendien: De Jong, een prille twintiger nog, kan zich zo ontwikkelen tot een completere middenvelder.

De omstandigheden zijn ideaal in Barcelona. Hoewel het begin december is, schijnt de zon uitbundig in de kuststad. Het kwik stijgt naar bijna twintig graden. De meeste terrassen zitten vol. Onder hen veel toeristen die ’s avonds per metro naar Camp Nou afreizen. Elke thuiswedstrijd komen er ook tientallen Nederlanders naar Catalonië.

Zoals Brigitte van Ewijk uit Sint-Michielsgestel, die haar kinderen Calvin en Nikki trakteert op een wedstrijd van Barcelona. Calvin (15) straalt van geluk. Hij heeft zojuist een officieel Barcelona-shirt van De Jong gekregen (á 110 euro). “Dit is een droom die uitkomt”, glundert hij, een paar uur voor de aftrap, bij de fanshop. “Ik ben fan van PSV, maar ik hou van Frenkie. Hij is mijn favoriete speler. Ik ben hier voor hem.” Zus Nikki, corrigerend: “En Messi natuurlijk.”

Calvin – en met hem nog bijna tachtigduizend toeschouwers – hebben geluk. Alle grote sterren doen deze avond mee bij Barcelona. Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Busquets, Suárez, Griezmann, De Jong en Messi staan allemaal op het wedstrijdformulier. De applausmeter slaat het hoogst uit bij het noemen van de naam Messi, wiens kinderen voor de aftrap met zijn zesde Gouden Bal het veld oplopen. De Jong staat eromheen met zijn ploeggenoten en applaudisseert voor de Argentijn.

Messi, het wonder op voeten, laat andermaal zien waarom hij de beste voetballer ter wereld is. Na de openingstreffer van Griezmann scoort hij drie keer. De ene goal is nog mooier dan de andere. Maar hét doelpunt van de avond komt van Suárez, die na een flitsende aanval in stelling wordt gebracht door De Jong. Suárez’ hakbal verdwijnt op miraculeuze wijze achter de Mallorca-doelman.

Na 64 minuten zit de werkdag erop

Opvallend is dat de Catalanen vrij ingetogen op de tribune zitten. Veel is hier gewoon, lijkt het. Na 64 minuten zit de werkdag van De Jong erop. Van zijn 52 passes is 96 procent aangekomen. Vanaf de reservebank, weggedoken in een dikke, zwarte trainingsjas ziet De Jong dat Barcelona niet meer in de problemen komt tegen Real Mallorca (5-2). Barcelona blijft daardoor koploper in de Spaanse competitie.

Na afloop regeert de chaos in de mixed zone, waar journalisten en spelers elkaar kunnen ontmoeten. De persman van Barcelona is onverbiddelijk: De Jong staat vandaag geen media te woord. De club schuift na elke wedstrijd zélf twee spelers naar voren die hun analyse geven en vanavond zijn dat Rakitic, die op een klein podium wordt neergezet, en Busquets, die tientallen microfoons onder zijn neus geduwd krijgt als hij zich meldt. Ook dat hoort bij de wondere wereld van Frenkie de Jong.

