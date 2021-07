Liveblog Olympische Spelen

Franssen verliest gevecht om brons, 3x3 basketballers laten kans op halve finale liggen

Juul Franssen heeft haar tegenstander in de houdgreep. Beeld ANP

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de belangrijkste (Nederlandse) prestaties tijdens de Olympische Spelen op dinsdag 27 juli. Het blog van gisteren leest u hier terug. Lees in dit dossier alle berichtgeving, reportages en verslagen over het toernooi.