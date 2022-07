Franse voetbalvrouwen gaan van controverse naar controverse, dankzij de bondscoach

De grootste vijand van Frankrijk op grote toernooien is Frankrijk zelf. Aan de ploeg, zaterdagavond tegenstander van Nederland op het EK, kleeft altijd de rol van de favoriet, maar nog nooit haalden ze een finale. Als oorzaak van het voortdurende falen wordt vaak met de beschuldigende vinger gewezen naar Corinne Diacre, sinds 2017 bondscoach van Les Bleus. Zij staat vooral bekend om haar nietsontziende aanpak en omstreden beslissingen.

In aanloop naar het EK was het weer hetzelfde chanson. Diacre (47) nam Amandine Henry en Eugénie Le Sommer, twee topspeelsters van de winnaar van de Champions League Olympique Lyon, niet op in de selectie. Daarover was grote verontwaardiging. De beslissing zou ze niet hebben gemaakt op sportieve gronden, maar puur om persoonlijke redenen.

Sinds de mondiale titelstrijd van 2019 botert het niet tussen de coach en beide speelsters. Frankrijk moest zich op het WK in eigen land verlossen van het etiket dat het niet in staat was een titel te winnen. Na uitschakeling in de kwartfinale tegen de VS schreven de sportkranten van een ‘tikkende tijdbom’ binnen de ploeg. Henry sprak van een ‘totale chaos’ en vertelde dat speelsters huilend in de kleedkamer zaten na harde woorden van Diarce. Die zei op haar beurt dat een aantal speelsters, met name Le Sommer, zich niet had gehouden aan de tactische opdrachten.

IJzeren staaf

Na het WK bedankte Sarah Bouhaddi, keeper van Olympique Lyon, voor de nationale ploeg, met als argument dat Frankrijk nooit een titel zou winnen onder deze coach. In 2020 was Bouhaddi met een aantal internationals bij de première van een film over de vrouwen van Olympique Lyon. “Het was twee dagen nadat we de Champions League hadden gewonnen en Diacre was er ook”, zei Bouhaddi in een interview. “Ze weigerde ons te feliciteren. Het is triest, maar met deze persoon zijn we dagelijks in gevecht.”

Nog een opvallende afwezige in de Franse EK-selectie is Kheira Hamraoui. De speelster van Paris Saint-Germain werd begin november bij haar huis opgewacht door twee gemaskerde mannen en met een ijzeren staaf toegetakeld. Hamraoui betichtte Aminata Diallo, haar ploeggenoot bij de club en de nationale ploeg, van medeplichtigheid, maar zij werd na verhoor vrijgelaten. Het incident leidde tot tweespalt binnen de selectie van Les Bleus, de meeste speelsters schaarden zich achter Diallo. Diacre passeerde Hamraoui voor het EK, ze zou in de ogen van de bondscoach niet wedstrijdfit zijn.

De spits heeft een knieblessure

Door haar controversiële beslissingen en het uitblijven van successen, ligt Diacre vaak onder vuur bij de Franse media. De Franse bond blijft haar vooralsnog steunen. “Het geloof in Diacre begint zich uit te betalen”, zei de Bretonse bondsvoorzitter Noël Le Graët voorafgaand aan het EK. Het contract met Diacre, in 2014 de eerste vrouwelijke coach bij een mannenploeg in de Franse competitie, loopt eind deze maand af. Le Graët heeft al laten doorschemeren dat de bond wel met haar verder wil. Zeker als Frankrijk Europees kampioen wordt.

Frankrijk kwalificeerde zich eenvoudig voor de kwartfinale op het EK, met overwinningen op Italië, België en een gelijkspel tegen IJsland. Nederland is zaterdagavond de tegenstander in het New York Stadium in Rotherham, waar de Franse vrouwen ook de drie pouleduels speelden. Een domper voor de Fransen was het wegvallen van Marie-Antoinette Katoto, die tegen België een zware knieblessure opliep. De 23-jarige spits van Paris SG scoorde in februari tijdens het Tournoi de France tweemaal met een hakbal tegen Nederland in de met 3-1 gewonnen wedstrijd.

