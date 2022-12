Frankrijk maakt einde aan Marokkaanse droom

Frankrijk kan het derde land in de geschiedenis worden dat twee keer op rij de wereldtitel in het voetbal wint. Dat lukte eerder alleen Italië (1934 en 1938) en Brazilië (1958 en 1962).

Marokko, de hartverwarmende sensatie van het toernooi in Qatar, kon gisteravond niet voor nóg een daverende verrassing zorgen. Dat zorgde voor tranen van teleurstelling bij de enorme supportersschare van Marokko op de tribune. De droom van een finale tegen Argentinië spatte uiteen.

De Noord-Afrikaanse ploeg kreeg een koekje van eigen deeg van de Fransen. Die haalden de buit binnen zonder goed voetbal maar wel met zakelijk, tactisch gedisciplineerd spel en een paar oprispingen van exceptionele klasse.

Titanenstrijd tussen de vedette en de nieuwe ster

Op het ereterras van het Al Baytstadion zag de Franse president Emmanuel Macron dat het goed was: Frankrijk staat zondag in Lusail in de finale, tegen Argentinië, wat tevens een titanenstrijd wordt tussen de vedette van de afgelopen twee decennia, Lionel Messi, en de nieuwe ster van het mondiale voetbal, Kylian Mbappé.

Maakt Messi (35) op zijn laatste WK zijn erelijst helemaal af met de wereldtitel of lukt het Mbappé op zijn 23ste om al voor de tweede keer de Jules Rimet-bokaal in handen te krijgen? Frankrijk was immers ook wereldkampioen in Rusland in 2018, Mbappé scoorde op dat WK ook al vier keer.

Zijn teller in Qatar bleef gisteravond op vijf staan, maar diep in de tweede helft had hij wel een hoofdrol bij de beslissende 2-0. Mbappé soleerde op artistieke wijze door de Marokkaanse defensie. Invaller Randal Rolo Muani had daardoor een niet te missen kans: 2-0. Verder had Mbappé het vaak lastig met zijn sterke maatje bij Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.

Maar Frankrijk is meer dan alleen Mbappé. De ploeg heeft in alle linies en vrijwel op elke posities topkwaliteit. Toen voor de aftrap bleek dat Upamecano en Rabiot te ziek waren om te spelen, had het in Konaté (Liverpool) en Fofana (AS Monaco) twee acceptabele vervangers.

Strakke organisatie van de Marokkanen

Frankrijk leek door het individuele kwaliteitsverschil snel afstand te gaan nemen van Marokko. Al in de zesde minuut was het op voorsprong gekomen. Antoine Griezmann, weer de beste man bij Frankrijk, profiteerde van een inschattingsfout van de Marokkaanse verdediger El Yamiq. Uit de voorzet werd een schot van Giroud geblokkeerd, maar in de rebound sloeg Theo Hernández op acrobatische wijze toe: 1-0.

Dat was meteen het eerste velddoelpunt van een tegenstander dat Marokko moest incasseren op dit WK. Achtereenvolgens Kroatië, België, Spanje en Portugal hadden zich stukgelopen op de strakke organisatie van de Marokkanen. Frankrijk gunde het balbezit echter aan de Leeuwen van de Atlas, maar had ook na de 1-0 goede kansen. Giroud schoot op de paal en liet na 35 minuten een riante kans op de 2-0 liggen.

Het energieverslindende voetbal dat Marokko in Qatar al weken speelt, bleek echter langzaam zijn tol te gaan eisen. Voor de aftrap moest Aguerd al afhaken, halverwege de eerste helft ging aanvoerder Saïss er geblesseerd af en in de rust moest ook Mazraoui weer afhaken. Aan de andere kant dwong El Yamiq met een spectaculaire omhaal de Franse doelman Lloris tot een snelle reflex. In de tweede helft perste Marokko er puur op karakter een paar dreigende aanvallen uit, met nog een kans voor geboren Rotterdammer Abouhklal in de slotfase.

Van teleurstelling naar trots

De teleurstelling zal snel plaatsmaken voor trots bij de Marokkaanse spelers. Zij schreven geschiedenis in Qatar en zullen na de troostfinale zaterdag tegen Kroatië een heldenontvangst krijgen in Casablanca. De ploeg stal miljoenen harten buiten het eigen land en had gisteravond de steun van heel Afrika en de Arabische wereld. Sinds de eerste editie in 1930 was er nimmer een Afrikaans land in geslaagd bij de laatste vier van het WK te komen.

Bondscoach Walid Regragui liet zijn spelers geloven in een droom en beschouwde ‘hartstocht en verlangen’ als de grootste wapens van zijn collectief. “Als je naar Rocky Balboa kijkt, wil je Rocky zijn. Hij is de underdog. We zijn een beetje de Rocky van dit WK”, zei Regragui afgelopen week.

Rocky is nu geveld, maar ging ook tegen Frankrijk niet knock-out.

