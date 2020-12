Frank de Boer vindt regenboogband in Qatar ‘geen slecht idee’

Het Nederlands elftal treft komend jaar Turkije en Noorwegen als voornaamste obstakels in de kwalificatiepoule voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Ook Montenegro, Letland en Gibraltar maken deel uit van groep G, waarvan alleen de winnaar zich rechtstreeks plaatst voor het WK. Met de loting voor de Europese kwalificatiepoules, maandag in Zürich, werd de eerste stap gezet richting een WK dat op voorhand uitermate omstreden is.

Twee weken geleden nog vroeg mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een brief aan twintig nationale bonden, waaronder de KNVB, om zich expliciet en publiekelijk uit te spreken over de mensenrechtenschendingen in Qatar. Dat doen ze tot dusver te weinig, vindt Amnesty. Bondscoach Frank de Boer zei na de loting te verwachten dat Oranje nog wel een statement uitbrengt over Qatar. “Zoals de spelers dat ook hebben gedaan tegen racisme. Racisme is heel dichtbij, dat komt in alle landen voor. Wat zich in Qatar afspeelt is voor de meesten nog een ver-van-mijn-bed-show waar ze niet dagelijks mee te maken hebben”, zei De Boer in een video-conferentie met journalisten.

Volgens Gijs de Jong, secretaris-generaal bij de KNVB, staat het thema-Qatar wel degelijk hoog op de agenda in Zeist. De KNVB staat erover in contact met andere nationale bonden en organisaties als Amnesty en Human Rights Watch (HRW). De Jong liet zondagavond in ‘Studio Voetbal’ weten er voorstander van te zijn dat de Nederlandse aanvoerder tijdens het WK in het oliestaatje een band in regenboogkleuren draagt, als statement voor meer tolerantie van de lhbti’ers. In Qatar staat een gevangenisstraf van één tot drie jaar op homoseksualiteit bij mannen. De Boer vindt zo’n regenboogband ‘geen slecht idee’. “Maar de spelers zullen er wel achter moeten staan.”

Duizend doden bij bouw stadions

In zijn nadagen voetbalde De Boer zelf nog twee jaar in Qatar. Tweelingbroer Ronald speelde er zeven jaar, was ambassadeur van het bid van Qatar en verdedigde de keuze voor het land vorig jaar nog. Grootschalige corrupte binnen wereldvoetbalbond Fifa bij de toewijzing was toen al lang bewezen en heeft tot veel veroordelingen geleid. In Qatar zijn bij de bouw van stadions naar schatting duizend doden gevallen. De behandeling van arbeidsmigranten wordt moderne slavernij genoemd.

“Het is nu al aangewezen aan Qatar, dat gaan we niet meer veranderen”, zei De Boer. “Het positieve is dat door de aandacht die het land krijgt ze daar ook gaan inzien dat het beter moet. Er is geen beter podium dan een WK. De KNVB probeert samen met andere bonden ook invloed op uit te oefenen. En als de KNVB vindt dat ik mij moet uitspreken in Qatar zal ik dat doen. Maar ik moet me als bondscoach vooral op het voetbal concentreren.”

Nederland moet zich inderdaad eerst maar eens zien te kwalificeren voor dat WK. Dat wordt niet eenvoudig, concludeerde De Boer na de loting. Hij noemde Turkije en Noorwegen ‘voetballanden waar je niet zomaar overheen loopt’. Turkije heeft een sterke, verjongde ploeg. Noorwegen heeft met de jonge spits Erling Haaland van Dortmund de sensatie in het internationale voetbal in huis.

Vanaf 24 maart 2021, in de aanloop naar het EK, speelt Nederland in het voorjaar al de eerste drie kwalificatieduels. De reeks wordt afgesloten in 16 november 2021. De tien poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De tien nummers 2 strijden in de play-offs met twee landen uit de Nations League om drie resterende tickets. Het exacte speelschema wordt dinsdag bekend. Het WK duurt van 21 november tot 18 december 2022.

Qatar moet de arbeidshervormingen die het land doorvoerde, beter afdwingen en een einde maken aan de straffeloosheid van werkgevers die misbruik maken van arbeidsmigranten. Dat zei Amnesty International in november in een nieuw rapport.