Frank de Boer past in het profiel, was vrij, en is dus de nieuwe bondscoach van Oranje

De glans van zijn trainerscarrière ging er de laatste jaren wat van af. Nu krijgt Frank de Boer de kans zich te rehabiliteren, aan het roer van Oranje. De 50-jarige ex-international is met de KNVB een contract overeengekomen dat loopt tot en met het WK voetbal in Qatar in het najaar van 2022. De Boer start met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden en zit de komende vriendschappelijke interland tegen Mexico op 7 oktober in Amsterdam en bij de Nations League-wedstrijden kort daarna tegen Bosnië-Herzegovina en Italië al op de bank.

Zijn benoeming komt niet als een verrassing. Hij was per direct beschikbaar en past in het profiel dat de spelers wensten. Hij zal noch de aanpak bij Oranje noch de samenstelling de technische staf rigoureus overhoop halen. Uit een peiling van de mening in de Oranje-selectie werd onlangs al duidelijk dat de spelers niet zitten te wachten op een bondscoach met radicaal andere ideeën dan de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman. De internationals wilden de vrijheden en eigen verantwoordelijkheid die ze bij Koeman kregen behouden.

Andere genoemde opties als Louis van Gaal en Henk ten Cate zijn mede om deze redenen nooit benaderd. De KNVB polste wel Frank Rijkaard (geen interesse) en Peter Bosz (niet beschikbaar). Met De Boer, de derde op het lijstje, gingen de onderhandelingen snel. Die liet vorige week al openlijk blijken de klus wel op zich te willen nemen. Het is in zijn ogen ‘naast minister-president de belangrijkste baan van Nederland’. De Boer zal Dwight Lodeweges, die onlangs tegen Polen en Italië interim-bondscoach was, als assistent handhaven.

De Noord-Hollander was eerder al als assistent-coach aan het Nederlands elftal verbonden. In de zomer van 2010 vervulde hij die rol achter Bert van Marwijk tijdens het WK in Zuid Afrika, waar Oranje de finale haalde. Met De Boer als bondscoach krijgt de gewenste ‘grote naam’ de leiding over een talentvolle groep spelers, gemiddeld 27 jaar, waarvan inmiddels het gros bij vooraanstaande clubs in grote buitenlandse competities speelt.

De Boer kwam tussen 1990 en 2004 112 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij won met Ajax de Champions League in 1995 en speelde nadien bij Barcelona, Galatasaray, Glasgow Rangers en in Qatar. Vanaf 2010 werd hij als trainer van Ajax vier keer landskampioen. Nadien werd hij drie keer vroegtijdig ontslagen, door het uitblijven van resultaten. Bij Internazionale en Crystal Palace was zijn verblijf van zeer korte duur, bij het Amerikaanse Atlanta United kreeg hij deze zomer zijn congé.

