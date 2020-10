Frank de Boer na verlies in debuutinterland: ‘Ik kom wel in een mooi rijtje’

De Boer had Oranje woensdagavond in Amsterdam in de oefeninterland tegen Mexico

(0-1 verlies) vooral veel fouten zien maken. “Simpele individuele fouten. Hoe

dat komt is de vraag. Voetbal is net als andere sporten een spel van fouten en

wie er de minste maakt wint. Wij maakten de meeste. We hebben vijf kansen

weggegeven en drie-en-half kwamen door onze fouten Dat is zonde. Dat kwam niet

door Mexico, alhoewel zij wel goed speelden.”

Ook de opbouw van achteruit verliep te traag, vond De Boer. “Daardoor

moest onze keeper Tim Krul te vaak weer een lange bal geven. Dan gaat het

erom wie de meeste duels wint en dat was Mexico.” Krul stond voor het eerst

sinds 2015 weer eens onder de lat bij het Nederlands elftal maar Jasper

Cillissen blijft eerste keuze, maakte De Boer na afloop duidelijk. Krul, befaamd als penaltykiller, wist de beslissende strafschop van Jimenez niet te

keren. “Ik heb de hele middag naar zijn penalty’s zitten kijken. Maar helaas

keek hij niet naar de bal.”

Malen op de tribune

De Boer begon niet met zijn sterkste opstelling tegen Mexico

om veel van zijn beoogde basisspelers met hun drukke programma niet te

overbelasten zo vroeg in het seizoen. Hij bleef na de wedstrijd volledig achter zijn keuzes staan. Donyell Malen bleef zelfs op de tribune, als enige van de 24

selectiespelers maar in de komende interlands tegen Bosnië-Herzegovina en

Italië kan de PSV’er wel ‘een belangrijke figuur’ zijn.

“Het is belangrijk dat die jongens fris blijven, niet alleen

voor de komende interlands. Ze spelen tot december bijna elke drie dagen een

wedstrijd. Ik moet er ook voor zorgen dat ze er in november nog bij kunnen zijn.

Daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in”, zei De Boer die er ‘geen

seconde’ aan had gedacht om omwille van het resultaat in zijn eerste interland

wel met spelers als Frenkie de Jong, Promes en De Roon te beginnen.

Owen Wijndal begon ‘roestig’

Over de debutanten Owen Wijndal en Teun Koopmeiners was De

Boer wisselend tevreden. “Owen begon roestig maar vocht zich knap terug. Hij weet

ook dat hij beter kan. Maar ik herinner me ook mijn eigen debuut in Oranje nog,

uit tegen Italië in Palermo, dat was ook niet om over naar huis te schrijven.

Teun verdient een compliment. Ik had het gevoel dat hij er al jaren speelde.

Natuurlijk had hij wat foutjes maar hij kan tevreden terugkijken.”

De vraag is ook voor De Boer hoe het matige optreden tegen

Mexico zal doorwerken in de uitwedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina zaterdag en

Italië woensdag. “Je wilt altijd winnen en een slecht resultaat heeft altijd

invloed op de volgende wedstrijd. Het kan een positieve uitwerking hebben, maar

het kan ook iets met het vertrouwen doen. In dat opzicht ben ik teleurgesteld.”

Lees ook: Oranje kent valse start onder Frank de Boer: 0-1

Het Nederlands elftal begint aan het tijdperk met bondscoach Frank de Boer met een nederlaag in een vriendschappelijk duel met Mexico: 0-1. Lees hier het verslag.