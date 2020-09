Frank de Boer is in beeld als nieuwe bondscoach, is dat logisch?

Zelf maakt hij er geen geheim van het een eer te vinden als de KNVB bij hem zou aankloppen om bondscoach te worden. Dat is naast minister-president misschien wel de belangrijkste baan van Nederland, zei Frank de Boer afgelopen weekend bij Fox Sports. Inmiddels is hij volgens diverse media vanuit Zeist benaderd om serieus in gesprek te gaan. Dat lekte donderdag uit. Of er nog andere kandidaten zijn is niet bekend.

Zou de 50-jarige De Boer een goede opvolger van Ronald Koeman zijn? In een deel van het voetbalwereldje zal een eventuele benoeming op scepsis stuiten. Het begin van zijn trainerscarrière was nog wel voortvarend: na de zogeheten Cruijff-revolutie leidde hij Ajax naar vier landstitels en leek hij de kroonprins van het Nederlands trainersgilde. Maar in zijn laatste seizoen liet Ajax het kampioenschap in 2016 op de slotdag glippen en sindsdien zit de klad erin. Drie keer probeerde De Boer het bij een buitenlandse club; het werd drie keer niks. Bij Crystal Palace (77 dagen) en Inter (drie maanden) botsten zijn aanpak en ambitieuze ideeën te veel met de clubcultuur, met navenante resultaten. Bij Atlanta United in de Amerikaanse MLS werd het evenmin een groot succes. Zeven weken geleden werd De Boer ook daar de laan uitgestuurd.

De Boer per direct beschikbaar

Zijn afbrokkelende reputatie riep de vraag zelfs op of hij niet de weg van Marco van Basten en Frank Rijkaard zou volgen en het trainersvak vaarwel zou zeggen. En ineens zorgde Koeman vorige maand door zijn vertrek naar Barcelona voor een vacature in Zeist. Dat De Boer daar hoog op een lijstje is gekomen, wekt bij nadere beschouwing geen verbazing.

Allereerst is er de simpele pragmatische reden: De Boer is per direct beschikbaar. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor Peter Bosz, Philip Cocu en Giovanni van Bronckhorst, die momenteel dikbetaalde klussen hebben bij clubs in Duitsland, Engeland en China.

Bovendien zal De Boer zich vermoedelijk probleemloos kunnen schikken naar de wens van de internationals om verder te gaan met de rest van de technische staf. De spelers zijn lovend over Dwight Lodeweges, voorheen assistent van Koeman en nu interim-bondscoach, en willen hem er per se bijhouden. Dat geldt ook voor keeperstrainer Patrick Lodewijks. Met De Boer, even nuchter van karakter en wars van poeha als die twee assistenten, zal dat best klikken. Met types als Louis van Gaal en Henk ten Cate, de andere genoemde opties in de afgelopen weken, zou dit maar de vraag zijn. Zeker Van Gaal stelt graag zijn eigen staf samen. De KNVB wilde de mening van de spelers serieus nemen.

Bijbehorende bankrekening

Het derde argument voor De Boer is dat hij natuurlijk een grote naam is in het voetbal. Hij speelde zelf 112 interlands, speelde de halve finale van het WK met Oranje in 1998, won met Ajax de Champions League en UEFA Cup en speelde vier jaar voor FC Barcelona. In de kleedkamer wordt gezag altijd bepaald door de erelijst als voetballer, internationale status en de bijbehorende bankrekening. Wat dat betreft zou De Boer, net als Koeman destijds, boven in de rangorde binnenkomen bij Oranje. Hij is het bovendien gewend om onder druk een uithangbord te zijn en wordt niet snel zenuwachtig in contacten met de media.

Zo is het al met al logisch dat de KNVB met hem het gesprek is aangegaan. Rijkaard wilde niet, anderen waren niet beschikbaar en met Van Gaal en Ten Cate zou er weleens meer op de schop gaan dan de bond en de spelers momenteel lief is. Dat De Boer in eigen land een sterk Ajax-stempel heeft, hoeft in het hedendaagse voetbal geen belemmering meer te zijn. De KNVB wil en moet snel zaken gaan doen. Oranje komt begin oktober alweer bijeen voor de oefeninterland tegen Mexico (7 oktober), met aansluitend de uitwedstrijden in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober). De nieuwe bondscoach moet dan op de bank zitten.

Lees ook:

Bondscoach gezocht: een inschikkelijk schaap met vijf poten

Door advies in te winnen van de Oranje-spelers was de zoektocht naar een nieuwe bondscoach complex geworden. Enige diplomatieke lenigheid lijkt vereist.