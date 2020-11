Frank de Boer had nu liever even niet tegen Spanje gespeeld, maar ‘het geld regeert’

‘Vanaf nu Frank de Boer 1.0’

Het is nu wel klaar met de link naar de vorige bondscoach, Ronald Koeman, zei Frank de Boer dinsdag in Zeist. “Het is vanaf nu gewoon de lijn-De Boer. Wat goed ging onder Koeman zet ik voort, maar als ik vind dat het anders moet laat ik het niet na. Het is nu Frank de Boer 1.0”, zei hij met een knipoog.

De oefenwedstrijd tegen Spanje woensdagavond in de Johan Cruijff Arena (20.45 uur) is de vierde wedstrijd onder De Boer. Eerder verloor Oranje onder hem van Mexico (0-1) en speelde het in de Nations League twee keer gelijk. Zondag neemt Oranje het in de beslissende pouleduels op tegen Bosnië-Herzegovina (18.00 uur, in Amsterdam) en woensdag 18 november tegen Polen (20.45 uur in Chorzów).

Steven Bergwijn verliet maandag het trainingskamp in Zeist vanwege een blessure. Tegen Spanje zal AZ-doelman Marco Bizot zijn debuut maken in de basis die voor de rest uit vooral reserves zal bestaan. De Boer: “Je moet gewoon continu rekening houden met de belastbaarheid van spelers. En hen goed monitoren. Denzel Dumfries zal ik nu niet gebruiken. Hij heeft twee weken niet getraind (vanwege corona, red.) en het zou slecht zijn voor hem en voor de club om hem nu te laten spelen. Die jongen moet je in bescherming nemen.”