Frank de Boer: Er zit heel veel grinta in deze selectie

Moet het voetbal nog wel doorgaan, nu ook veel spelers positief worden getest op Covid-19, zoals dinsdag Cristiano Ronaldo? Frank de Boer kreeg de vraag op een persconferentie in Bergamo. “Dat is niet aan mij. Heel veel mensen in de wereld kijken naar deze wedstrijden. Het zijn moeilijke tijden, zeker in deze stad. Voetbal kan ook iets teruggeven aan de mensen. Gezondheid staat altijd voorop, ook voor voetballers, maar het voetbal geeft ook iets om je op te verheugen”, zei De Boer, daags voor de Nations League-wedstrijd tegen Italië (woensdagavond, 20.45 uur).

De Boer weet dat er na de beroerde vertoning tegen Bosnië-Herzegovina (0-0) zondag druk op het elftal en hemzelf staat. “Het Nederlands elftal en de job als bondscoach brengen altijd een bepaalde druk met zich mee. We denken misschien dat Nederland zo even over tegenstanders heen loopt, maar dat is niet zo. Er zijn veel goede voetballanden en steeds minder kleine, dat heeft Bosnië wel bewezen. Belangrijk is dat de strijd in onze poule nog wijd open ligt.”

Nederland heeft woensdag, anders dan zondag, weer de beschikking over Memphis Depay. Op het middenveld ontbreekt Marten de Roon (geschorst). De Boer wilde niet zeggen of hij wordt vervangen door Teun Koopmeiners of Donny van de Beek. Wel zei hij dat hij zijn selectie dinsdag in Milaan heeft laten trainen op twee scenario’s, vooral om de opkomende linksback Spinazolla in te tomen. Met hem had Nederland in een vrij kansloze ontmoeting op 4 september in Amsterdam (0-1) grote problemen. “Zoals dat toen ging, mag het nu niet. We moeten daar controle op krijgen. Hoe? Je zult iets anders zien dan eerste wedstrijd tegen Italië.”

Of de wil om te winnen bij dit Oranje wel groot genoeg is? De Boer. “Er zit heel veel grinta in deze selectie. Het zijn allemaal winnaars. Ze eisen veel van elkaar, binnen en buiten het veld. Ik heb ze goed geobserveerd en zie een homogene groep die ook kritiek op elkaar levert, met maar één doel: een goed resultaat.”

Lees ook:

Italië wijst Oranje op tekortkomingen

In de onwezenlijke ambiance van een lege Johan Cruijff Arena werd het Nederlands elftal begin september nog op alle fronten afgetroefd door Italië: 0-1.

Hoe kan De Boer het kregelig sentiment over Oranje en hemzelf veranderen?

Frank de Boer staat meteen al onder grote druk, zeker als het ook tegen Italië woensdagavond weer misgaat. Dat was wel een beetje te voorzien.