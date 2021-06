Frank de Boer: ‘EK is geslaagd als we de halve finale halen, het doel is op de boot door de grachten’

Nadat deze week op de vrije dag even er ‘de stekker uitgetrokken’ is, heeft het Nederlands elftal mentaal de accu weer opgeladen voor het duel met Tsjechië, zei bondscoach Frank de Boer zaterdag op een persconferentie in Boedapest. “Na een dagje vrij hebben we de draad weer opgepakt. Of het nou ikzelf, mijn assistenten Dwight Lodeweges, Ruud van Nistelrooij of Maarten Stekelenburg was, we hebben de spelers er steeds op geattendeerd dat ze er met hun hoofd bij moeten blijven. Dat doen ze ook onderling. Voor verslapping ben ik niet bang. We zijn daar eigenlijk al vanaf het trainingskamp in Portugal mee bezig. De concentratie is in mijn ogen goed.”

Oranje trainde zaterdag aan het begin van de avond met 24 fitte spelers in het Ferenc Puskásstadion. Daar wordt zondagavond voor een vol stadion (58.000 toeschouwers) om 18.00 uur afgetrapt in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië.

Het voordeel zit m vooral in de timing

Het sentiment dat in Nederland heerst - dat Oranje grote kans maakt op de halve finale - laat De Boer voor wat het is. “Wij moeten alleen maar zorgen dat we de eerstkomende wedstrijd winnen.” Het voordeel van het mogelijke speelschema dat voor het Nederlands elftal na de groepsfase is ontstaan, zit voor De Boer vooral in de timing in die route. “We hebben nu zes dagen gehad tot deze wedstrijd en dan mogelijk vijf dagen tot de volgende in Bakoe en dan weer drie dagen tot de halve finale. In mijn ogen zit daar het ideale van deze route in. Welke tegenstander op het formulier komt, is bijzaak.”

Tsjechië kent in de aanloop naar zondag meer problemen dan Nederland. Het is onzeker of aanvoerder Vladimir Darida mee kan doen. Hij raakte vrijdag geblesseerd en ontbrak zaterdag op de laatste training. Tegen de bedoeling in vond die trainingssessie nog in Praag plaats. Het vliegtuig waarmee de Tsjechen naar Boedapest zouden vliegen had vertraging wegens technische problemen.

Een grote kluif

Niettemin noemde De Boer Tsjechië ‘een grote kluif’. “Het is sowieso een eenheid”, sprak De Boer. “Ze weten heel goed wat ze willen. Ze willen de tegenstander vroeg storen en veel duelkracht. Dat hebben ze met 1-1 tegen België laten zien en in de groep op het EK was het gewoon 1-1 tegen de vicewereldkampioen. Als er ruimte is spelen ze over de grond en als dat niet lukt hebben ze veel lopende, diepgaande mensen. Het is een moeilijke tegenstander om te bestrijden. Wij hebben het traditioneel moeilijk tegen de Tsjechen, wij zullen honderd procent moeten zijn.”

Uitschakeling zou een zware deceptie zijn. Wanneer is het toernooi voor De Boer wel geslaagd? “Als we bij de laatste vier eindigen. Al hangt het er ook van af hoe we gespeeld hebben. Het enige echt doel is dat wij in de grachten willen staan, uuh, op boten. De finale winnen, dan de grachten, dat is het doel. Maar er zijn nog zes zeven teams die daaraan denken. Ik denk dat wij de kwaliteiten hebben om dat te bewerkstelligen, maar dan moet alles kloppen.”