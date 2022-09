Frances Tiafoe, de moderne Assepoester die een vleugje hiphop naar de US Open brengt

Er gebeurt vrijdagnacht iets bijzonders in New York. Voor het eerst sinds de legende Arthur Ashe in 1972 staat een zwarte Amerikaan in de halve finale van de US Open. Amerika omarmde de afgelopen dagen Frances Tiafoe, net als veel tennisliefhebbers elders. Het moest denk ik zo zijn: op het toernooi waar Serena Williams in stijl afzwaaide, brak Tiafoe door. Als een nieuw icoon van zwart Amerika.

Het verhaal van Tiafoe (24) voldoet alvast aan alle kenmerken van een moderne Assepoester. Zijn sprookje begint in Sierra Leone, waar in de jaren negentig een bloedige oorlog woedde. Een derde van de bevolking vluchtte. Dat deden ook de ouders van Tiafoe. Zij ontmoetten elkaar in de VS, waar vader Constant werk vond in de bouw van een tenniscomplex in Washington.

Vader werd daar later conciërge en maakte lange dagen om te kunnen rondkomen. Omdat moeder als verpleegster vaak ’s nachts werkte, mocht vader zijn zoontjes laten slapen in een kamertje op het tenniscomplex, op massagetafels. Overdag raakte de kleine Frances gegrepen door het spelletje.

Rolmodel

Ik las dit nadat hij in New York Rafael Nadal had geëlimineerd. Ik zag hem vervolgens met 3-0 over de Rus Rublev walsen. Met zijn granieten armen vuurde Tiafoe services over het net. Door zijn snelheid dook hij vaak ineens op aan het net. Na de partij maakte hij een cool dansje in het, jawel, Arthur Ashe-stadion. Hij rapte woorden van plezier en dankbaarheid in de microfoon.

Met respect voor Nadal, Djokovic en Federer, het tennis was toe aan dit vleugje hiphop. De jongen die in zijn jeugd gepest werd omdat hij dagen dezelfde kleren droeg, maakt nu fotoshoots voor Prada en Louis Vuitton. De laatste jaren leek hij sportief wat te blijven hangen. Oorzaak: gebrek aan concentratie. Zijn remedie: hij besloot zijn telefoon vaker aan de kant te gooien. Ik wilde dat ik het kon.

Tiafoes opmars overstijgt die van de sport. Na de dood van George Floyd kaartte hij in een video raciale ongelijkheid aan. Serena Williams voerde al veel langer een strijd voor diversiteit en gelijkheid, met een zelfbewuste houding. Tiafoe kan ook zo’n rolmodel zijn, iemand die laat zien dat klimmen op de sociale ladder mogelijk is voor etnische minderheden, zelfs in Amerika.

Sport is niet kleurenblind

Dat signaal is in de sport zelf ook geen overbodige luxe. Dat de Tunesische Ons Jabeur als eerste Afrikaanse ooit na Wimbledon zaterdag alweer in een grandslamfinale staat, is heel mooi. Maar het blijven uitzonderingen, de sporters van kleur in de witte sporten, van golfer Tiger Woods tot wielrenner Biniam Girmay.

Tennis is zeker in Nederland nog altijd een wat elitaire en vooral witte sport, en dat zal eerder verergeren met de stijgende prijzen van lidmaatschappen en lessen. Sport verenigt, zeggen ze, maar verdeelt ook. Sport loopt langs sociale lijnen en is zeker niet kleurenblind.

Rolmodellen zijn nodig om dat te doorbreken, maar ze kunnen ook ‘het structurele en institutionele karakter van etnische ongelijkheid in de samenleving verhullen’, las ik in een studie. Het succes van rolmodellen kan een alibi zijn om te denken: zo, de emancipatie is voltooid.

In de halve eeuw na Ashe zijn in Amerika de inkomensverschillen tussen zwart en wit alleen maar gegroeid en is de kloof in levensverwachting nog lang niet gedicht. Tiafoe is de toevalstreffer die daar weer even de aandacht op vestigt.

