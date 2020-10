Fraai fietst het peloton op hangen en wurgen naar het einde van het seizoen

Het wielerseizoen 2020 eindigt bijna zoals het begonnen had moeten zijn, met modder, wind en kasseien in het westen van België. Gent-Wevelgem was zondag bij de mannen ruim tachtig kilometer spektakel. Op de natte betonplaten ontspon zich het eerste duel tussen Nederlands kampioen Mathieu van der Poel en alleskunner Wout van Aert dit jaar, maar ging uiteindelijk ex-wereldkampioen Mads Pedersen er na een fraaie en tactische finale met de zege vandoor.

Het was sowieso een weekend waarin de supporter (thuis op de bank) ogen tekort kwam. Drie grote wedstrijden bij de mannen en een bij de vrouwen werden allemaal verreden. In de Giro pakte Wilco Kelderman op de dag voor de rustdag bergop weer wat seconden op zijn concurrenten, onder wie Steven Kruijswijk en Vincenzo Nibali, en steeg hij naar plek twee in het klassement. In Parijs-Tours heerste Team Sunweb met winnaar Casper Pedersen en nummer drie Joris Nieuwenhuis. En in Gent-Wevelgem won naast Pedersen ook de Belgische Jolien D’Hoore, na een sprint van een select groepje.

Een weekend van overdaad, en tegelijkertijd blijft de sport wankel. Van der Poel (negende) reed om te winnen, verklaarde hij. Zoveel kansen zijn er niet en zeker niet in de coronaperiode. Je moet pakken wat je kunt pakken en dat was zondag niet gelukt, zei hij achteraf in de studio van de Belgische televisie.

Daarmee gaf hij gelijk aan hoe het seizoen verliep. In zijn geval is een van zijn hoofddoelen, Parijs-Roubaix, niet meer mogelijk. De Hel van het Noorden werd vrijdag toch nog uit de agenda gehaald, in navolging van de Amstel Gold Race eerder al. Het was weer een teken van hoe het wielerseizoen kraakt in de laatste weken van het seizoen. De wielerbubbel, die al vanaf de herstart eind juli redelijk tot goed heeft gewerkt, komt onder druk te staan nu in de herfst overal het aantal coronagevallen toeneemt.

Besmettingen treffen ook het peloton

Ook in het peloton moeten meer en meer renners de wedstrijden missen omdat ze besmet zijn. Simon Yates gaf zaterdag op in de Giro met Covid-19. Kirsten Wild gaf forfait voor Gent-Wevelgem na een positieve test. Dat deed ook de hele ploeg van Alé BTC Ljubljana, omdat er in dat team ook een positief getest lid zat. Bij de mannen bleek Jan Bakelants besmet te zijn, en kreeg op die manier ook Tiesj Benoot geen permissie te starten in de oorspronkelijke voorjaarsklassieker, omdat die nog bij elkaar in een Belgische talkshow hadden gezeten.

Desondanks is België een veilige haven voor de wielerkoers, zo blijkt al een week. Thomas van den Spiegel, de man die met Flanders Classics de wedstrijden organiseert, was er na de aankondiging van Parijs-Roubaix vrijdag op sociale media als de kippen bij om te zeggen dat in België de koers gewoon plaatsvindt. België vindt dat het all maatregelen goed kan uitvoeren, waarbij iedereen voldoende afstand kan houden.

In Nederland was vooral de absentie van publiek onmogelijk te garanderen, waardoor de Amstel Gold Race niet door kon gaan. In Frankrijk is vooral vanwege de snel verslechterende situatie in de regio rond Lille (waar Roubaix vlakbij ligt) debet aan de afgelasting. Maar in België wordt publiek op alle mogelijke manieren opgeroepen toch echt op televisie te komen kijken. “Alle mooie stukken worden afgesloten, net als de finish- en startzones”, meldde Van den Spiegel. Mensen die langs het parcours wonen, mogen hun voordeur dan wel weer wel uit. “Als je wel langs het parcours woont, hou dan afstand en draag een mondmasker. Mondmaskers zijn verplicht langs het volledige parcours.”

In Italië is publiek oogluikend toegestaan langs de weg. Voor Gent-Wevelgem werd de start vanwege de afsluitingsmogelijkheden verplaatst van het centrum van Ieper naar de Menenpoort iets verderop. Dinsdag volgt een uitgebreide persconferentie over de maatregelen bij de Ronde van Vlaanderen, waarmee de hoogmis meteen de laatste grote koers van het seizoen in de lage landen lijkt te zijn. De teneur zal daar dezelfde zijn: er kan niks en er mag niks. Behalve voor een select aantal rensters en renner, en dat is op televisie te zien.

De onzekerheid duurt nog ruim een week. Dan is de Ronde van Vlaanderen geweest en is het peloton in Spanje begonnen aan de Vuelta, de laatste grote ronde van het jaar. Uiteindelijk wordt dan hoogstwaarschijnlijk geconcludeerd dat het wielrennen toch grotendeels is gered. Dat was het eigenlijk al met de Tour de France, maar dat de meeste klassiekers en de twee andere grote rondes door konden gaan, is meer geweest dan in maart werd gedacht.

Van Aert niet te spreken over koersgedrag Van der Poel Wout van Aert was zondag na Gent-Wevelgem niet te spreken over het optreden van Mathieu van der Poel. De twee, geen vrienden, hadden in volle finale vooral oog voor elkaar. De Deen Mads Pedersen profiteerde van de rivaliteit tussen de twee favorieten en won de koers. “Mathieu wilde liever dat ik verloor dan dat hij zelf wint”, klonk het verwijtend uit de mond van Van Aert. “Hij vergeet zeker dat ik al heel wat gewonnen heb. Ik ga ook niet voor hem elk gat dichtrijden. Ik heb het verschillende keren wel gedaan en het was elke keer dezelfde die op mijn wiel zat. Ik denk zeker dat ik een kans had gehad in de sprint. Nu hebben we allebei niks.” “Het is laag om te zeggen dat ik rijd om hem te doen verliezen”, reageerde de Nederlander bij Sporza. “Ik heb hard gereden, ook een paar keer mensen moeten terugpakken. Op een gegeven moment zat ik erdoor en kon ik niet meer achter de groep met Pedersen aan. Het is een beetje gokken. Ik denk dat Wout en ik aan elkaar gewaagd waren vandaag.”

