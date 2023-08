Foilsurfer Van Opzeeland voelt zich bevrijd en wint eindelijk WK

Er klinkt geen volkslied, als Luuc van Opzeeland zijn allereerste gouden medaille omgehangen krijgt. Een speaker met microfoon is er op de WK zeilen in Scheveningen evenmin. Op het strand roept iemand van de organisatie zijn naam met bijbehorende klassering, hup het podium op, ding om je nek, flesje champagne, en dat is het.

Eremetaal als tussendoortje, zo voelt het. In de watersport is zo’n zogeheten ‘wet medal ceremony’ heel normaal. Maar het doet geen recht aan de grootsheid van dit moment voor Van Opzeeland (24). Eindelijk mag hij op de hoogste trede plaatsnemen, als wereldkampioen nog wel in het moderne windsurfen, de iQFoil-klasse.

“Dit is enorm speciaal voor mij. Drie jaar lang zit ik er elke wedstrijd zo dichtbij, maar komt het er steeds net niet uit en dan na al die tijd van proberen win ik nu. Daar ben ik echt super blij mee.”

Grote vraag is natuurlijk waarom het deze zaterdag wel lukt? “Ik ben er relaxed ingegaan.” Van Opzeeland had zichzelf vooraf één taak gegeven, of nou ja, twee eigenlijk: focus op jezelf en maak een goede start. Zijn snelheid zou vervolgens de rest doen. “Daar heb ik het bij gehouden en dat heeft goed uitgepakt.”

Bevrijd

Wie tussen de regels door luistert, hoort dat hier een topsporter spreekt die zich bevrijd voelt. Van Opzeeland heeft de ruis uit zijn leven gefilterd. Onlangs verliet hij de trainingsgroep van het Watersportverbond, waarin ook Kiran Badloe zit, zijn grote concurrent voor een olympisch ticket voor Parijs. “Het was een harde beslissing, maar ik voelde dat het voor mij niet het environment was om mijn doel te behalen.”

Nu kan hij de dingen doen zoals hij dat wil. Geen compromissen meer. Van Opzeeland voelt zich zo lekker dat zelfs een keelontsteking hem de afgelopen week niet uit het lood bracht. Het had het wat lastiger gemaakt, vertelt hij, ook het slikken van antibiotica. Hij kreeg rugpijn en z’n armen hadden het zwaarder door vochtverlies. Maar zei hij tegen zichzelf: ‘niet te veel stressen en het naar mijn zin hebben’.

Dat er vrijdag geen races op het programma stonden, had hem goed gedaan. De hele dag was hij zijn bed niet uitgekomen. Zo was hij klaar voor het slotstuk van het toernooi: de finalerondes waaraan alleen de tien beste deelnemers mogen meedoen. Hij was klaar om zich een primeur toe te eigenen - niet alleen een persoonlijke trouwens, ook een nationale. Nederland kent een lange historie van wereldkampioenen windsurfen maar nog nooit was iemand de beste in de iQFoil.

Badloe, die dit WK teleurstelde, is een van de aanjagers van deze nieuwe olympische klasse. Zelf won hij drie keer de wereldtitel in de vorige RS:X-klasse, maar hij was ervan overtuigd dat de overstap naar een plank met foil belangrijk was voor de toekomst van zijn sport. Een foil is het onderdeel dat voor de lift uit het water zorgt, waardoor hogere snelheden gehaald kunnen worden.

Ironisch genoeg, heeft de regerend olympisch surfkampioen nu de grootste moeite om aan te haken bij de top in de iQFoil. Badloe (28) moest twintig kilo aankomen - een vereiste om deze nieuwe plank onder controle te houden - en zijn lichaam protesteert daartegen met allerlei blessures. Ook heeft hij een achterstand van anderhalf jaar in ervaring. Toen Badloe op de oude plank in Tokio surfde, was Van Opzeeland zich al aan het bekwamen in de techniek en tactiek. In 2021, bij het eerste iQFoil-WK, finishte hij als derde. Vorig jaar was hij de nummer twee.

Voor Van Opzeeland was de komst van de nieuwe klasse juist een uitkomst. Hij was met zijn twee meter en 100 kilo in het verleden altijd te zwaar voor mondiaal succes, maar lijkt gemaakt voor dit nieuwe materiaal.

Ook daarom is hij uit de groep met Badloe gestapt. “We zijn allemaal verschillende atleten met verschillende lichaamstypes en verschillende technieken, die dus verschillende dingen moeten doen.” Sinds zijn vertrek leeft hij anders toe naar wedstrijden. “Dingen gaan veel soepeler, minder gestresst. Ik kan meer mijn eigen plan maken. Dat is heel fijn.”

Zijn kwaliteit is zijn snelheid. Tijdens de warming-up voor de finale had hij zichzelf expres geforceerd, was zelfs twee keer gevallen, om te voelen waar de limiet lag onder de omstandigheden van die dag. “De grenzen verleggen voor de start en daarna comfortabel het baantje doen.” Het werkte. Eindelijk. Van Opzeeland werpt een blik op de medaille. Want hoe die er ook omgehangen is, het goud hangt er.

