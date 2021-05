Fleur Jong: ‘Waarom kan ik buiten mededinging niet meedoen bij een NK valide?’

Fleur Jong vraagt het al twee jaar op bijna elk Nederlands kampioenschap atletiek: mag ik ook meedoen? Maar telkens krijgt de wereldrecordhoudster op de honderd meter sprint het antwoord ‘nee’. De regels staan niet toe dat een paralympisch sporter meedoet aan een wedstrijd voor valide atleten.

Rond de NK indoor in januari, waar ze eveneens een afwijzing kreeg voor het verspringen, bedacht ze daarom een plan. Met een advocaat bestudeerde ze vooraf al het juridisch kader. Zou ze aanspraak kunnen maken?

“Het oogde als een heel botte actie van mij”, zegt Jong nu, na een training in het Olympisch Stadion in Amsterdam. “Het voelde alsof er gas gegeven moest worden. Ik was er wel een beetje klaar mee dat ik zo werd weggezet. Nu wilde ik het voor eens en altijd weten. En nee was ook een antwoord.”

Medaille inpikken

Haar actie trok de aandacht bij de Atletiekunie. Ze werd uitgenodigd voor een gesprek. Vooraf belde ze met collega-atleten in Duitsland en Groot-Brittannië. Daar mogen atleten wel meedoen, al is het in Duitsland buiten mededinging. “Er is een regel, die in elk land anders wordt geïnterpreteerd. Dat betekent dat er keuze is. Nu vraag ik aan de Nederlandse Atletiekunie: wat zeggen jullie?”

Oscar Pistorius was de enige atleet met protheses die vooralsnog deelnam aan de Olympische Spelen. Jong wil zover nog niet gaan. Zij hoopt in eerste instantie op deelname buiten mededinging. “Ik wil niet de plek van een valide atleet innemen, of een medaille inpikken. Ik zie een finale zo voor me. Acht springers, plus één.”

Die ene, dat kan Jong zijn. Ze is een van de kanshebbers op de Paralympische Spelen, die morgen over honderd dagen beginnen. Vanwege een bacteriële infectie verloor ze op haar zeventiende haar beide onderbenen en acht halve vingers. De danseres en tennisster werd een hardloopster, vooral omdat ze goed wilde kunnen bewegen op haar protheses. en omdat ze warm was gemaakt door Bibian Mentel en Marlou van Rhijn, die persoonlijk op mailtjes hadden gereageerd.

Een kleine Fleur van twaalf

Nu, op haar 25ste, kan ze meedoen voor wereldrecords en medailles. Vorig jaar liep ze met 12,78 seconden een wereldrecord over honderd meter, ook in de para-atletiek het koningsnummer.

Het liefst springt Jong ver, ze is op de wereldranking gedeeld eerste. Haar sportieve uitdaging ligt nu in het valide veld, vindt ze. Daar kan ze springen tegen concurrenten die haar uitdagen. Op de NK indoor in januari sprong de winnares bij het verspringen 6,40 meter. Jong komt zelf aan de 6,14 meter. Daarmee had ze de finale gehaald.

Maar het gaat tegelijk om meer, zegt ze. Ze doet het niet alleen voor haarzelf. Als er iemand verder springt, of harder rent, gunt ze die atleet uiteraard deelname. “En wie weet ziet een kleine Fleur van twaalf jaar die net haar onderbenen heeft verloren dat ook. En die denkt dan op dat moment: O, mijn leven houdt niet op.”

Jong: “Het is de bedoeling om mee te springen en te laten zien: hee, para-atleten bestaan ook en kunnen echt wel wat. En dan is een NK valide een groter podium dan een NK paralympisch. Daar kijken meer mensen naar. En kan je meer mensen verrassen.”

Ze heeft inmiddels een kop koffie gedronken met de directeur van de Atletiekunie. Het was een goed gesprek, zegt ze. Uitsluitsel is er nog niet. Jong: “Maar vanuit de atleten heb ik in ieder geval nog nooit actief gemerkt dat ze het vervelend vonden dat ik er was”.

Internationale regelgeving

Pieke de Zwart, directeur van de Atletiekunie, zegt dat vanuit de atletiekwereld inclusiviteit een zeer belangrijk thema is. “We nemen de paralympische sport altijd mee in gesprekken over evenementen. Gelukkig kunnen we ook para-atleten uitnodigen in een aantal van de tien toernooien die we dit jaar nog organiseren.”

De Zwart: “We worden beperkt door internationale regelgeving, dat heb ik ook tegen Fleur gezegd. Een paralympisch atleet kan niet meespringen in een valide wedstrijd. Dat kan alleen buiten mededinging.” Verder is het aan de organiserende instanties om te bepalen of er in het schema plaats en plek is voor een paralympisch atleet die deelneemt buiten mededinging.

De Zwart: “Dit jaar gaat het door corona sowieso niet lukken.”

Lees ook:

Kruisbestuiving tussen valide en para-atleten: ‘Zij geven mij het perfecte voorbeeld’

In het Olympisch Stadion trainen para-atleten met valide sporters samen onder coach Guido Bonsen. Ze leren veel van elkaar. ‘Nu weet ik wat het is om mijn lichaam te verzorgen.’