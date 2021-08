Fleur Jong springt naar goud: ‘Verspringen is in de lucht soms net dansen’

Winnen in een wereldrecord, met de vlag het stadion rond, met en zonder medaille poseren voor elke fotograaf. Fleur Jong wilde zaterdagochtend volop genieten van wat ‘haar’ zaterdagochtend in Tokio was. Ze won goud op het verspringen, en vierde haar feestje uitgebreid, vergezeld door bronzen medaillewinnares Marlène van Gansewinkel.

Jong, de vlaggendraagster van de openingsceremonie, is een natuurtalent in de zandbak. Pas twee jaar springt ze echt serieus, en haar sprongen worden met het toernooi verder. Eerder liet de atlete het zand schieten, ook uit angst. Maar het springen zit in haar natuur: ze zat als jong meisje op dansen. Haar coach, Guido Bonsen, zag oude dansfilmpjes en constateerde daar al dat er één meisje boven alle anderen uit sprong: Jong, toen nog met haar beide benen. Bonsen wist dat dat ook bij verspringen kon, en dat Jong zeker iemand was die over de grens van de zes meter kon - toen het wereldrecord.

Bloedbacterie

Jong (25) kreeg op haar zestiende te maken met een bloedbacterie. Het ziekteverloop duurde 24 uur. Ze verloor twee onderbenen en acht halve vingers. Als hardloopster deed ze zonder succes mee in Rio, en haar linker stomp bleef zeer doen, onder meer omdat enigszins gekarteld was geamputeerd. In 2018 werd ze opnieuw geopereerd. Er ging 2,5 centimeter van haar been af, maar de pijn bleef. Pas toen ze ze er per ongeluk op viel en alles enorm ging bloeden, heelde de wond en werd ze de atleet die ze nu is.

Jong maakte het verspringen tot haar specialisatie, al mag ze er niet vaak op trainen, om niet te vaak de druk van de blades op haar stompen te krijgen. Een, maximaal twee keer in de week springt ze het zand in. Voor de Spelen had al drie weken niet meer op het onderdeel getraind. Dit jaar breekt ze definitief door. Drie keer al brak ze in de afgelopen drie maanden het wereldrecord. In mei: 6.02 meter. In juni: 6.04 en 6.06.

‘Voelt in de lucht soms als dansen’

Met twintig passen heeft ze de langste aanloop van iedereen. Vlak bij de bak bereikt ze haar topsnelheid, ongeveer 38 kilometer per uur. Als de afzet goed is, vliegt ze door de lucht. Of eigenlijk soms dansen. “In de lucht heb ik ook een looppas. Daar moet je ook dirigeren. Dus ja, het voelt in de lucht soms als dansen.”

In de paralympische finale is er zaterdagochtend in het warme atletiekstadion eigenlijk maar één concurrente. De Française Marie-Amélie Le Fur, die een enkele amputatie heeft en zo in de T64-klasse uitkomt, sprong in februari 6.11 meter. Jong sprong in juni 6.06 in de T62. Op de Spelen zijn die twee klassen samengevoegd.

Jong begint heel relaxed aan de finale. Ze lacht, maakt grapjes. Als iemand die beïnvloedbaar is voor sfeer, maakt ze die het liefst zelf. Dan weet ze zeker dat ze niet te gefocust is, of te gestrest. “Terwijl ik me juist vrij wil voelen. De atletiekbaan is mijn ‘happy place’. Als ik een huppeltje maak, moet ik even echt omhoog komen. Dan wil ik hoog springen, me groot voelen.”

Al bij haar eerste sprong weet ze dat het goed is. Zes meter en zestien centimeter springt ze, acht centimeter verder dan de langste Rolls Royce. Het is wederom een zeer ver wereldrecord, terwijl Jong weet dat ze nog iets te ver voorover kantelde. Maar de concurrentie, met daarbij ook Marlène van Gansewinkel, blijft er lang ver bij uit de buurt.

Ongeldige sprong

Jong heeft het vertrouwen dat ze nodig heeft, springt zelfs een keer verder dan haar nieuwe record, maar die sprong is ongeldig. Ze laat zich niet afleiden, ook niet voor de officiële waarschuwing voor het aannemen van een koelvest vanaf de tribune. Volgens de regels is dat niet toegestaan, maar Jong had gehoord dat het vanwege de hitte in het stadion dit keer wel mocht. De jury bleef onverbiddelijk, het pak moest terug. Jong koelt zich met een handdoek met ijsklompjes en een slush, een bijna bevroren drankje dat ze ‘als een ijsje’ naar binnen lepelt.

Pas in de laatste sprong komt Le Fur dichtbij. Vanaf de tribune schalt het gejuich op. Jong loopt enigszins bezorgd naar het scherm waar de uitslagen volgen. Ondanks haar 6.16 meter weet ze dat ze niet de controle heeft over de wedstrijd. Is Le Fur verder? Nee, de Française springt 6.11. Het is goud voor Jong, zilver voor Le Fur, brons voor Van Gansewinkel met 5.78 meter.

Twee keer springt ze keihard op en neer, en schreeuwt het uit. “Altijd moet alles netjes, al vijf jaar lang. netjes je trainingen doen, netjes op je taken letten. En als je dat goud dan hebt, mag alles even los.”

Anderhalve vrije dag heeft ze, nadat ze gemasseerd is (“Ik zal ongetwijfeld scheef staan”). Genoeg tijd om goud te vieren, maar ook genoeg tijd om zich voor te bereiden op de afstand waar ze ook grote kandidaat is voor goud: de 100 meter. Daar wil ze opvolger worden van Marlou van Rhijn, de vrouw die Jong persoonlijk aanspoorde om haar sport te doen. Zijn de Spelen al geslaagd? “Ze kunnen in ieder geval niet meer mislukken.”

Van Gansewinkel: ‘dit was wat ik wilde’

Voor Marlène van Gansewinkel was brons het hoogst haalbare in de verspringfinale. Van Gansewinkel, in Rio ook brons op dit onderdeel, specialiseerde zich de afgelopen jaren veel meer op de loopnummers. Dat ze dan toch weer brons won, was voor haar een flinke meevaller. “Gisteren was ik zeer stressvol. Ik had zin om ruzie te maken. Die energie is meegenomen. Ik ben heel blij met deze medaille. Dit is wat ik wilde: met het Wilhelmus op het podium staan.”

