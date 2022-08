Financiële chaos heerst in Barcelona, met als voornaamste speelbal Frenkie de Jong

Een van de meest besproken voetballers van deze zomer meldde zich zaterdagavond om iets voor half elf aan de zijlijn van stadion Camp Nou in Barcelona.

Frenkie de Jong, op de reservebank begonnen, mocht na een uur invallen tegen Rayo Vallecano. Zijn entree in de openingswedstrijd van de Spaanse competitie werd met applaus begroet. Alsof het publiek De Jong, sinds 2019 actief voor FC Barcelona, een hart onder de riem wilde steken in deze barre tijden.

Want barre tijden zijn het zeker bij FC Barcelona. Zelden was het er zo onrustig als deze zomer. Met openlijk moddergooien in de media, een onnavolgbaar financieel beleid en spelers die nauwelijks weten waar ze aan toe zijn.

Een deal op het laatste moment

Tekenend was de gang van zaken in de afgelopen week. FC Barcelona, dat een schuld heeft van 1,3 miljard euro, gaf deze zomer al voor 153 miljoen euro aan nieuwe spelers uit. Het trok de portefeuille voor Raphinha (58 miljoen), Koundé (50 miljoen) en Lewandowski (45 miljoen), terwijl tot op heden slechts een speler werd verkocht: Coutinho, die voor twintig miljoen euro vertrok naar Aston Villa. La Liga, de leiding van de Spaanse competitie, weigerde de aangetrokken spelers van FC Barcelona in te schrijven voor de nieuwe competitie, omdat de Catalaanse club niet zou voldoen aan de financiële spelregels. Eerst moest er geld binnenkomen bij de club. Dat lukte pas vrijdag, een dag voor de start van de competitie, toen FC Barcelona een aandeel van 24,5 procent van de eigen tv-studios verkocht aan productiebedrijf Orpheus Media, dat daarvoor honderd miljoen euro betaalt. Zo konden Raphinha, Lewandowski en de transfervrij gehaalde Christensen op het laatste moment alsnog aan de aftrap verschijnen tegen Rayo Vallecano.

De deal met het productiebedrijf was niet de eerste zet van voorzitter Joan Laporta. In maart sloot hij al een overeenkomst met shirtsponsor Spotify, dat zeventig miljoen euro per seizoen oplevert. Ook de naam van het stadion werd omgedoopt in Spotify Camp Nou, wat jaarlijks nog eens vijf miljoen euro extra genereert. Later maakte FC Barcelona bekend dat het 25 procent van de tv-rechten heeft verkocht voor de komende 25 jaar. Opbrengst: een half miljard euro.

Intimidatie, zowel binnen als buiten de lijnen

Dat is echter niet genoeg, vindt Laporta. Ook in de selectie moet het mes om inkomsten te verkrijgen. Met als voornaamste speelbal De Jong, de speler die normaal gesproken de hoogste transferwaarde vertegenwoordigt. Hij is min of meer voor het blok gezet door Laporta: of je stemt in met salarisverlaging – De Jong ging eerder al akkoord met een uitgestelde loonbetaling van achttien miljoen euro – óf je werkt mee aan een transfer. Maar ja, De Jong (25), die nog een contract heeft tot medio 2026, wil het liefst bij FC Barcelona blijven, de club waar hij als klein jongetje al van droomde.

Met als gevolg intimidatie, zowel binnen als buiten de lijnen. “Het is maffia”, zei oud-voetballer Rafael van der Vaart bij Ziggo over de situatie van De Jong, die op bank plaatsnam naast Memphis Depay (hij is in vergaande onderhandeling met Juventus). “Dit moet je keihard aanpakken. Zo ga je niet met mensen om.”

Aan de invalbeurt van De Jong viel zaterdag weinig te merken. Hij speelde zoals hij dat kan: ijverig en energiek, met balveroveringen en wat rushes. De middenvelder kon het evenwicht met Rayo Vallecano echter niet doorbreken. Een nog onwennig, onsamenhangend FC Barcelona kwam niet verder dan 0-0.

