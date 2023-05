Finaledroom AZ eindigt in Alkmaar; fans bestormen Engelse gasten

De teleurstelling was groot na het laatste fluitsignaal in het Afas-stadion. AZ had met 0-1 verloren van West Ham United. Daarmee ging de droom om de finale van de Conference League te spelen op 7 juni in Praag in rook op; West Ham speelt die tegen Fiorentina.

De teleurstelling bij AZ beperkte zich niet alleen tot de spelers binnen de lijnen. Ook erbuiten ging het mis. Tientallen AZ-fans gingen na afloop op de vuist met vrienden en familieleden van West Ham United, die op de hoofdtribune zaten. “Ik schaam me dat dit in ons stadion gebeurde”, zei Jansen. “Je moet je emoties in bedwang kunnen houden.”

Ook directeur Robert Eenhoorn was diep teleurgesteld over de rellen. “Ik sprong er nog tussen, maar dit was mij ook te machtig. Ik was te laat om mensen nog toe te spreken”, aldus Eenhoorn. “Je hoopt dat het hek het houdt, maar dit was niet het geval. Dit is niet goed gegaan en uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk. Intern gaan we het hier nog over hebben, want het ging bij mij ook allemaal heel snel.”

Eenhoorn had al een slecht voorgevoel donderdag. “Ik ben vlak voor de wedstrijd altijd beneden en ik merkte al dat er veel rumoer was”, vertelde hij. “Vorige week was het daar ook al wat rumoerig, maar hier waren we te laat. Het is teleurstellend hoe deze avond eindigt. Ik kan de jongens op het veld weinig verwijten.”

Vermogende club

Sportief presteerde AZ misschien wel het maximale wat verwacht mocht worden van de nummer vier van de eredivisie tegen een vermogende club uit de Premier League. Terwijl de Londense club ongeveer 300 miljoen euro te besteden heeft, doet AZ het met een begroting van zo’n 35 miljoen euro. Dat laat zich uiteraard voelen op het veld. West Ham United, de nummer vijftien van de Premier League, is met name fysiek en conditioneel beter. Ook heeft het meer ervaren spelers.

Het Europese seizoen in de Conference League begon voor AZ al op 21 juli toen werd afgetrapt tegen FK Tuzla City uit Bosnië. De club overleefde drie voorrondes, werd daarna groepswinnaar om daarna hoger aangeslagen ploegen als Lazio Roma en Anderlecht uit te schakelen. Een knappe prestatie. Vaak sprankelde AZ, soms steeg de jonge ploeg boven zichzelf uit. Met name Reijnders, Karlsson en Kerkez speelden zich in de etalage voor een transfer.

Maar in de uitschakeling van AZ weerspiegelt zich ook het DNA van de club. Het verhaal van een club die mág presteren, niet moet. In het zicht van de Europese finale werd het toch weer net niet. Illustratief was hoe de heenwedstrijd bij West Ham United, die vorige week met 2-1 verloren ging. AZ kreeg het Olympisch Stadion stil door goed spel, maar gaf wel een voorsprong weg na twee tegentreffers uit spelhervattingen.

Gemiste kans

Dat liet zich doorwegen in de return. West Ham verdedigde gedisciplineerd. AZ probeerde met alles wat het in zich had aan te vallen, door de lucht en over de grond, via de zijkanten en door het midden. Invaller Fornals gaf diep in blessuretijd de genadeklap. “Over twee wedstrijden is het een gemiste kans”, zei trainer Pascal Jansen na afloop. “Maar aan de andere kant moet je ook wel reëel zijn: aanvallend moet je net iets beter zijn om er meer van te maken.”