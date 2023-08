Fifa schorst Luis Rubiales na ongewenste kus

De tuchtcommissie van de Fifa heeft de voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales voor negentig dagen geschorst in afwachting van de uitkomst van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond naar hem is gestart. Rubiales mag in die periode geen functie op nationaal en internationaal niveau in het voetbal uitoefenen.

De Spaanse voetbalbond (RFEF) dreigt daarentegen met juridische stappen tegen speelster Jennifer Hermoso en speelstersvakbond Futpro omdat Hermoso heeft verklaard dat de kus die ze kreeg van voorzitter Luis Rubiales niet met instemming gebeurde.

De RFEF stelt dat Hermoso heeft gelogen en zegt dat de speelster de voorzitter optilde tijdens de huldiging na het behalen van de wereldtitel door de Spaanse vrouwen. De RFEF heeft in het statement foto’s toegevoegd, die dit verhaal moeten ondersteunen.

Een moment van vreugde na het winnen van het wereldkampioenschap. Dat is hoe de voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales de kus op de mond van aanvaller Jenni Hermoso omschreef. “Een natuurlijk gebaar van waardering en dank”, dat paste bij de vriendschappelijke relatie die de voorzitter en de voetballer hebben.

Dat dit nogal een eenzijdige blik was op een ongewenste kus waarvan de beelden de wereld over zijn gegaan, dat was meteen al duidelijk. Op een video van Hermoso op sociale media maakte zij duidelijk hoe zij erover dacht. “Ik vond het maar niets. Maar wat kan je ertegen doen?”, verzucht ze in de kleedkamer.

Stappen tegen machismo en seksisme

Die video van Hermoso is de knuppel in het hoenderhok in een Spanje dat onder leiding van een progressieve regering grote stappen heeft gemaakt tegen machismo en seksisme. Als ook nog blijkt dat bondsvoorzitter Rubiales later in de kleedkamer grapte dat hij met Hermoso zou trouwen op Ibiza, waar het team de overwinning zou vieren, overspoelt een golf van kritiek Rubiales. Onhandige excuses volgen, waarin Rubiales zegt te begrijpen dat zo’n kus niet kan bij een dergelijk evenement, dus blijkbaar niet begrijpt dat een ongewenste kus nooit kan. Hermoso bevestigde vrijdagavond in een verklaring nogmaals dat de kus ongewenst was.

Voor de Spanjaarden is het schandaal pijnlijk. Liever hadden ze het gehad over de overwinning van de Spaanse voetbalvrouwen. Onder Franco (1939-1975) was vrouwenvoetbal nog verboden, en nu zijn de Spaanse vrouwen wereldkampioen. Dát had het verhaal moeten zijn. Maar nu gaat het toch weer over machomannen. Premier Pedro Sánchez maakt Rubiales dan ook duidelijk: simpelweg excuses zijn niet genoeg, als hij geen ontslag neemt dan zal er vanuit de regering worden ingegrepen.

Feest inclusief orgie

Vrijdag hield Rubiales nog voet bij stuk. In een persconferentie waarvan werd verwacht dat hij zijn ontslag zou aanbieden als voorzitter van voetbalbond RFEF, zei hij nog maar eens hoe hij erover denkt: de kus was met wederzijdse instemming. “In mijn hart kan het me niet schelen. Ik ben bereid om verguisd te worden omdat ik mijn idealen verdedig. […] Ik neem geen ontslag, ik neem geen ontslag.” Die avond maakt de Spaanse regering bekend dat ze besloten hebben Rubiales voor een sporttribunaal te dagen, om hem via die weg te schorsen.

Niet veel later kwamen tientallen vrouwen die voor het Spaanse nationale team spelen - inclusief Hermoso en alle spelers die dit WK voor Spanje uitkwamen - naar buiten met een verklaring: ze zullen niet meer voetballen, totdat Rubiales is opgestapt.

Opmerkelijk is dat Rubiales niet toegeeft, terwijl dit niet eens zijn eerste misdraging is. In zijn vijf jaar als voorzitter weet hij de ogen van de Spaanse pers op zich te richten wanneer bekend wordt dat hij geld van de bond heeft gebruikt om een feest te organiseren in een buitenhuis, waarbij een groep jonge vrouwen zou zijn uitgenodigd voor een orgie.

Het zijn stuiptrekkingen van een oud Spanje waarin het machismo overheerste. Maar het is intussen duidelijk dat er een andere wind waait, zo schrijft het hoofd van de opinieafdeling Máriam Martínez-Bascuñán, in de linkse krant El País. ‘Er zijn nieuwe standaarden in de sociale omgang ontstaan.’

Die verandering van standaarden komt onder meer doordat feministen in de regering van Sánchez actief wetten hebben doorgevoerd en het gesprek naar de hand hebben gezet. Vicepremier Yolanda Díaz Pérez, rijzende ster in de linkse Spaanse politiek, maakte dat in een tweet nog eens extra duidelijk: “Lang leve de feministische beweging!”

