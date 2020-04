Fifa komt met nieuwe regels voor hands en penalty’s

Dit gebeurde eerder dit jaar nog wel tijdens de topper tussen Ajax en AZ in de Arena. Een doelpunt van AZ werd geannuleerd, omdat spits Boadu op het middenveld onbedoeld hands had gemaakt. De internationale spelregelcommissie Ifab heeft dat nu veranderd. Voortaan wordt een onbewuste handsbal alleen nog bestraft als er direct daarna een doelpunt of grote kans volgt, dus op korte afstand of binnen enkele passes. De Ifab heeft ook bepaald wat precies hands is: de arm stopt ter hoogte van de oksel.

Strafschop hoeft niet meer over

Een andere wijziging betreft de keepers bij strafschoppen. Sinds dit seizoen moesten ze minstens één voet op de doellijn hebben bij het schieten van de bal. Als ze dat niet deden, moest een gemiste strafschop worden overgenomen en leverde het de doelman geel op. In de toekomst hoeft de strafschop niet meer overgenomen worden als die naast, over of tegen paal of lat wordt geschoten. Ook krijgt de keeper geen geel meer.

De Ifab stelt verder dat bij situaties in het veld die door de Var als subjectief zijn beoordeeld de scheidsrechter voortaan altijd zelf de beelden moet gaan terugkijken. De wijzigingen gaan in principe op 1 juni in, maar door de coronacrisis ligt het voetbal nog stil. Landen kunnen zelf de keuze maken om het ook pas volgend seizoen in te voeren.

