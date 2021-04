Fiets in Limburg eens niet op de wegen van de Amstel Gold Race

De Eyserbosweg, de Keutenberg, de Gulperberg en de Camerig. Het zijn de beroemdste kuitenbijters in het Limburgse heuvelland en normaal gesproken ook hoogtepunten in de Amstel Gold Race voor zowel profs als amateurs. Maar dit jaar blijven de heuvels (relatief) leeg, omdat vanwege de coronacrisis de toertocht is afgelast en de profwedstrijd op een afgesloten parcours van slechts zeventien kilometer wordt gereden.

En dat is ergens ook goed nieuws. Want het is te druk op de Limburgse wegen, ook met fietsers, zo concludeerden diverse (fiets)organisaties in de provincie afgelopen december. Het moet rustiger, want de vele fietsers maken het soms onveilig en zorgen onder meer voor overlast. Hoewel velen zich aan de regels houden, zijn er mountainbikers die buiten de paden rijden, grote groepen die soms de verkeersregels negeren of rotzooi achterlaten. Ongewenst in een van de mooiste regio’s van het land.

De overlast is geen onbekend probleem. Maar juist door de coronacrisis werd het overlastvraagstuk extra benadrukt. Vorig jaar werd tijdens Pasen het gebied zo goed als kon afgesloten om drukke samenscholingen te voorkomen. En toch was het er vol mensen, en ontstond er overlast. Want Limburg heeft een uniek landschap, dat op zichzelf een toeristische attractie is.

Alternatieve routes

Daarom kwam de stichting Limburg Cycling vorige week met een oplossing. Ze lanceerde een website waarop routes worden aangeraden die eens niet de bekende heuvels in de omgeving aandoen. Milan Van Wersch, manager van Limburg Cycling: “De fietser is een gewoontedier. Die rijdt zijn standaard routes. En als je in Limburg bent, is er weinig leuker dan het parcours van de Amstel Gold Race fietsen. Bovendien is die door de pijlen makkelijk te volgen. Maar wat nu als je een rustiger alternatief krijgt aangereikt, met een route die je zo in je fietscomputer kan zetten? Wij denken dat het helpt om de fietsers te spreiden.”

Om te beginnen zijn daarom met de campagne ‘Grenzeloos’ tien trajecten uitgezet, met een kant-en-klare route waar eens niet de Camerig of de Vaalserberg in zit, maar de Slakweg of de Bommerig. De hoop is dat het ‘op de hotspots’ rustiger wordt. Al is dat moeilijk in cijfers te vatten. “Het meten van de drukte van fietsers is bijna niet te doen”, zegt Van Wersch. “Dat komt ook omdat het op bepaalde plekken op bepaalde momenten druk is. Bijvoorbeeld op zondag tussen 11.00 uur en 15.00 uur op de Gulperberg, waar ik zelf vlakbij woon. Maar als je dat elke keer ziet, merk je dat het nooit zo druk is geweest.”

Smalle wegen, veel verkeer

De fietser is niet de enige die voor overlast zorgt. Oldtimers, motorrijders, ‘gewoon verkeer’: het moet allemaal over de soms smalle wegen in het heuvelland. Daniëlla Maschino zoekt daarom als projectleider van de stuurgroep ‘Verantwoord op Weg’ eveneens naar oplossingen. Dit gebeurt namens drie gemeenten die verenigd zijn onder de naam ‘Lijn 50-gemeenten’ (vernoemd naar de buslijn die Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem verbindt). Deze week zijn vier werkgroepen gestart, om te praten over de vraag hoe overlast te vermijden is. In de voorbereiding kwamen binnen drie weken 570 reacties binnen. Zeker 180 mensen wilden meepraten: “De mensen die meedoen willen ervoor waken dat we de kip met de gouden eieren slachten. Zuid-Limburg dus.”

Daadwerkelijke plannen zijn er nog niet. Maschino wil in juni een plan klaar hebben, waar de gemeenteraden in juli over kunnen praten. Van Wersch roept fietsers intussen vooral op verder te kijken dan de vaste routes. Want dat is misschien nog wel het belangrijkste advies, mocht alles in de pandemie weer open kunnen. Van Wersch: “Ga de grens eens over. Dat is bijna net zo mooi, en een stuk rustiger.”

