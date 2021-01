Feyenoords linksback Tyrell Malacia is een boekenwurm: ‘Ik pik dingen op uit zo’n biografie van Michelle Obama’

Bij de linksback van Feyenoord, die zondag Ajax’ wervelwind Antony in toom moet zien te houden, ligt altijd een boek op het nachtkastje. Voor het slapengaan leest Tyrell Malacia dagelijks een half uurtje.

Nu ligt daar nog de erotische ­bestseller Vijftig tinten grijs van E.L. James. “Ik had die films al gezien, mijn moeder had het boek liggen. Zij vond het beter dan de film. Dat vind ik ook. Het is wat anders dan ik normaal lees. Het voordeel is dat je bij een boek meer je fantasie kunt gebruiken, je kunt er meer je eigen invulling aan geven”, zegt Malacia vanuit de Kuip per videoverbinding.

Het gesprek zou gaan over de klassieker van zondag, de immer ­beladen strijd tussen de nummers één en twee van de eredivisie, maar Malacia praat gemakkelijker over zijn liefde voor lezen. In december zei hij op een persconferentie dat hij het voetbalnieuws niet zo volgt. ‘Ik lees boeken.’ Dat leidde tot verraste blikken.

Een appje van tante

’s Avonds vertelde hij het zijn moeder. “Ze moest lachen. Ik kreeg een appje van mijn tante: o, lees jij boeken? Ik heb áltijd, vanaf de basisschool, boeken gelezen. Zo zie je dat mensen een beeld van andere mensen hebben dat helemaal niet hoeft te kloppen. Ze denken dat voetballers vooral met auto’s en dat soort dingen bezig zijn. Voor mij is lezen belangrijk. Het liefst biografieën, of boeken over misdaad. Waargebeurde verhalen.

“Afgelopen jaar heb ik de biografie van Michelle Obama gelezen. Een aanrader. Ik vond het mooi te zien hoe zij het verschil beschrijft tussen haar tijd in het ­Witte Huis en de periode daarna. Dat verschil is heel groot. Ze veranderde als persoon, maar kwam weer met beide benen op de grond toen haar privileges wegvielen. Ik pik daar voor mezelf ook wel dingen uit. Mijn ouders hebben er altijd voor ­gezorgd dat ik met beide benen op de grond bleef. Als je veel aandacht krijgt, hoef je niet met je hoofd in de wolken te gaan lopen.”

‘Ik heb gezien dat andere jongens soms andere keuzes maakten’

Hij las ook de boeken over Royston Drenthe, Zlatan Ibrahimovic, Glenn Helder en Andy van der Meijde, (ex-)voetballers die niet alle verleidingen konden weerstaan. “Ik lees dan wat voor fouten zij hebben gemaakt. Die boeken maken mij bewust van de valkuilen. Ik kom uit een moei­lijke wijk in Rotterdam-Zuid, waar veel verleidingen waren. Ik heb gezien dat andere jongens soms andere keuzes maakten, het verkeerde pad op gingen. Als zij de juiste mensen om zich heen hadden gehad, waren ze misschien op hetzelfde niveau gekomen als ik. Daarom ben ik blij met mijn familie en trots dat ik altijd mijn eigen keuzes heb gemaakt.”

Na zijn recente coming-out als ­lezer werd op een blog al geopperd dat Malacia de ideale persoon zou zijn om met een boekenprogramma op tv jongeren weer aan het lezen te krijgen. “Mmm, ik hoef op die manier niet in the picture te komen. Ik zou liever langs scholen gaan om met kinderen te praten over boeken. Ik zou het wel mooi vinden daarin een soort ambassadeur te worden.

“Ik ben al weleens op scholen geweest in mijn oude buurt. Ik zei tegen die kinderen: blijf altijd geloven in jezelf. Het belangrijkste voor mij was luisteren naar mijn ouders. School was voor mij ook niet altijd leuk, maar ik heb wel alles altijd netjes af proberen te maken. Uiteindelijk bleek dat mijn pad daar niet lag en heb ik 100 procent voor voetbal gekozen. Je best doen op school doen, no matter what, maar als je dromen hebt, moet je ervoor gaan.”

‘Ik had maar één held naar wie ik opkeek en dat was mijn vader’

Zijn eigen voorbeeld was geen topvoetballer. “Ik had maar één held naar wie ik opkeek en dat was mijn vader. Hij werkte altijd hard en deed alles voor zijn gezin. Hij stond vroeg op om mij naar school te brengen, ging dan werken, altijd hard werken. En mijn moeder ook. Ze hebben mij zo’n goed voorbeeld gegeven.”

Al sinds zijn negende speelt hij bij Feyenoord. In 2017 debuteerde hij in het eerste. Onder Dick Advocaat, die gecharmeerd is van zijn instelling, is Malacia een vaste waarde. De afgelopen jaren overwon hij tegenslagen in de privésfeer – een herseninfarct van zijn moeder en het overlijden van zijn opa – en een zware heupblessure. Hij kwam er sterker uit, zegt hij. “Ik geloof in God en dat alles gebeurt met een reden. Ik probeer overal het positieve uit te halen. Natuurlijk heb je treurmomenten, maar ik denk dat ik snel de draai weer vind. Vroeger had ik daar moeite mee, nu kan ik die switch snel maken. Geloof in jezelf, geloof in God. Mijn dromen? Grote prijzen pakken en het Nederlands elftal. En de mensen om me heen gelukkig zien.”

Kan dit Feyenoord kampioen worden? “Alles kan. Het zou heel mooi zijn. Waarom niet? 2020 was een gek jaar, waarin we gezien hebben dat alles mogelijk is.”

