Feyenoorder De Mooij stopt ermee: ‘Levens redden als arts is mooier dan een doelpunt maken’

Ook Splinter de Mooij (19) had een typische jongensdroom. Hij wilde profvoetballer worden. In gedachten zag hij zichzelf dan namens Feyenoord, de club die hij liefheeft, het winnende doelpunt maken tegen Ajax in De Kuip.

De droom leek werkelijkheid te worden. De Mooij, geboren in Den Haag, werd al op twaalfjarige leeftijd bij de Koninklijke HVV gescout door Feyenoord. In 2018 tekende het talent zelfs een driejarig contract in Rotterdam-Zuid. “Splinter is een allround middenvelder die sterk is in zijn duels”, loofde technisch directeur Martin van Geel hem destijds. Een gouden toekomst lag in het verschiet, leek het. Met de aandacht, roem en het vorstelijke salaris dat daar dan bij hoort.

Dit seizoen klopte hij af en toe op de deur van Feyenoord-1. Op 25 maart mocht hij in een oefenpotje in Tilburg tegen Willem II (1-0) het laatste kwartiertje meedoen, zijn officiële debuut. Het zou bij dat kwartiertje profvoetbal blijven.

De Mooij heeft Feyenoord laten weten dat hij de club gaat verlaten. Hij wil arts worden. “Als kind keek ik al naar medische televisieprogramma’s, waarin je kon zien hoe operaties gingen”, vertelt De Mooij op een terras in Rotterdam-Zuid. “Dat vond ik altijd erg interessant.”

Wat wil ik met mijn leven?

De coronapandemie, waardoor De Mooij alleen maar mocht trainen met Feyenoord Onder 21, hield hem een spiegel voor, bekent hij. “Dat is best relativerend geweest”, kijkt hij terug. “Waar sta ik? En wat wil ik met mijn leven? Ik merkte dat ik steeds meer het gevoel kreeg om mijn tweede droom te willen najagen.”

De Mooij, die twee jaar geleden zijn vwo-diploma behaalde, meldde zich bij het Westeinde-ziekenhuis in Den Haag. Hij mocht een tijdje meelopen om te kijken of het hem zou bevallen. “Ik deed onderzoek op de afdeling spoedeisende hulp, waar ik de meest uiteenlopende dingen voorbij zag komen. Van een elleboog uit de kom tot een reanimatie. Daardoor kreeg ik een goed beeld van wat het vak inhoudt. Mijn handen begonnen meteen te jeuken.”

De Mooij besloot zijn gevoel te volgen. Hij schreef zich in voor de studie geneeskunde op de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarvoor een streng toelatingsexamen geldt. Op 15 april volgde er heuglijk nieuws. De Mooij was toegelaten. “Ik was zó blij. Onbewust heb ik daar misschien wel mijn keuze gemaakt.”

‘Je kan zo goed voetballen’

Bij Feyenoord, dat hem graag wilde behouden, waren de reacties op zijn besluit overwegend enthousiast. “Ze vonden het vooral moedig”, zegt De Mooij na een slok bruiswater. “Anderen waren teleurgesteld. ‘Je kan zo goed voetballen’, zeiden ze. ‘Je moet door blijven gaan.’ Dat raakte mij wel. Via social media zei iemand: hoe kun je dat nou doen? Je kunt hartstikke veel geld gaan verdienen! Maar geld is nooit een drijfveer geweest voor mij. Ik ben ooit gaan voetballen omdat ik het spelletje zo leuk vind.”

Bovendien zijn er tussen de voetballerij en het werk in een ziekenhuis behoorlijk wat parallellen te ontdekken, meent De Mooij. “Je moet mentaliteit tonen, hebt als team allemaal hetzelfde doel en je wilt winnen. Ik laat geen mensen links liggen in het veld. Ik ben een echte teamplayer. Dat wil ik in het ziekenhuis ook zijn.”

Scoren in De Kuip tegen Ajax zit er niet meer in voor De Mooij, die zich nog wel wil aansluiten bij een amateurclub. “Maar als ik straks het leven van een patiënt red die bijvoorbeeld een hartstilstand heeft gehad, dan zal me dat ook enorm veel voldoening geven. Die droom is natuurlijk mooier dan het maken van een doelpunt.”

