Feyenoord wint van AS Roma in De Kuip (1-0)

Het goede humeur van de Kuip zat er voor de aftrap al goed in. Met een ludieke actie reageerde het Feyenoord-publiek op de wanordelijkheden die de club vorige week in de halve finale van de beker tegen Ajax weer een slechte naam bezorgden. Gooien met voorwerpen was op deze Europese avond uit den boze, wist het Legioen. Daarom hingen er rond driekwart van het veld weer hoge netten.

De Feyenoord-fans gooiden echter volop, voor de aftrap, en massaal in de twaalfde minuut: opgeblazen luchtbedden, strandballen, zwembandjes en plastic palmbomen dansten kleurrijk over de menigte.

Het zette de toon voor een avond waarop de sfeer niet kapot bleek te kunnen en het Feyenoord niet tegenzat. De ploeg dwong dat deels zelf af, door volwassen scherp en tactisch sterk AS Roma te bestrijden. Waar de lepe Italiaanse ploeg vorig jaar in de finale van de Conference League met 1-0 te sterk was voor Feyenoord, waren de rollen dit keer omgedraaid. Maar van een echte revanche is pas sprake als de ploeg van Arne Slot ook volgende week in de return in Stadio Olimpico overeind weet te blijven.

Mats Wieffer was donderdagavond na afloop de meest besproken man. De Twent onderstreepte nog eens aan wat voor een opzienbarend seizoen hij bezig is. Tot de winterstop was hij een vrij anonieme reserve die voor weinig geld was overgekomen van Excelsior, maar min of meer door toeval – de blessure van Quinten Timber – werd hij bijna uit nood basisspeler. Twee maanden later maakte hij zijn debuut in Oranje, tegen Gibraltar, in de Kuip.

Aan rood ontsnapt

Datzelfde stadion liet hij donderdagavond na 54 minuten voetbal ontploffen van vreugde. Vanaf een meter of twintig nam Wieffer de bal uit een voorzet van Oussama Idrissi vol op zijn schoen. Het tekende het zelfvertrouwen waarmee hij speelde. Hard stuiterde de bal richting de goal waar de Romeinse doelman Rui Patricio kansloos was.

Wieffer en Feyenoord mochten echter van geluk spreken dat de middenvelder op dat moment nog op het veld stond. Al vroeg in de eerste helft was hij aan rood ontsnapt toen hij aan de noodrem trok na geprutst achterin. Het slachtoffer van Wieffers tackle, Dybala, viel een paar minuten later geblesseerd uit. Het was slechts geel. Op slag van rust had Wieffer alsnog een tweede gele kaart kunnen krijgen toen hij na een hoekschop hands maakte.

De Spaanse scheidsrechter José Maria Sánchez vond Feyenoord met de strafschop al zwaar genoeg bestraft. Aanvoerder Lorenzo Pellegrini schoot echter keihard op de paal naast Justin Bijlow. De doelman is hersteld van een polsbreuk en stond voor het eerst sinds Twente-uit eind januari weer in de basis.

Het was tevens de enige grote kans van AS Roma in de eerste helft. De ploeg van José Mourinho had tot dan toe geheel in de geest van de trainer vooral achterovergeleund, bijna cynisch loerend op een mogelijkheid om de sfeer in de Kuip grondig te verpesten.

Splijtende pass

Feyenoord mocht de bal hebben en zocht naar de balans tussen aanvallen en geen kans weggeven. Achter komen tegen een ploeg van Mourinho betekent bijna automatisch een bijna onmogelijke opdracht, zo ervoer Feyenoord vorig jaar in Tirana.

Twee keer wist de thuisploeg in de eerste helft echt gevaarlijk te worden. Na een klein half uur vond Orkun Kökcü met een splijtende pass een opening dwars door het midden. Sebastian Szymanski verprutste de kans, waar hij de bal op Idrissi had moeten afgeven. Even later ging AS Roma bij het uitverdedigen in de fout. Lutsharel Geertruida schoot over.

Wijnaldum

In de tweede helft kreeg Roma nieuwe tegenslag. De niet fitte Pellegrini kon niet verder. Georginio Wijnaldum was zijn vervanger; een bijzonder moment voor de geboren Rotterdammer (32) die op zijn zestiende in dit stadion zijn debuut maakte in Feyenoord-1. Even later raakte ook spits Abraham geblesseerd.

Niettemin zocht AS Roma meer de aanval, het moest wel. Feyenoord verdedigde sterk, onder aanvoering van het duo Trauner - Hancko, en het ontsnapte aan de gelijkmaker na een kopbal van Ibanez. Idrissi haalde het ding nét voor het de doellijn overschreed weg.

In het meeslepende schouwspel had nota bene Wijnaldum in de slotfase nog de gelijkmaker op zijn schoen. Zijn pegel miste echter rakelings het doel, waardoor de club van zijn hart een grote domper bespaard bleef.

