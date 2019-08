Feyenoord wint met overmacht van zwak Dinamo

Opluchting vulde donderdagavond de Kuip, waar Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League uiteindelijk een ruime overwinning behaalde tegen het zwakke Dinamo Tbilisi (4-0). Volgende week volgt de return in Georgië.

Feyenoord leek het krachtsverschil met Dinamo Tbilisi, koploper in de Georgische competitie, lange tijd niet in scoren om te zetten, maar drie treffers in de slotfase zorgden ervoor dat de ploeg van trainer Stam volgende week met vertrouwen af kan reizen naar Tbilisi.

Vooral voor Stam was de zege welkom. Zeker na de moeizame sei-zoensopening tegen Sparta, waarin ternauwernood werd gelijkgespeeld (2-2) en waarin hij de tekortkomingen van zijn elftal onder ogen zag.

Maar voor Stam, overgekomen van PEC Zwolle, gelden er verzachtende omstandigheden. Neem alleen al de rommelige aanloop naar het eerste Europese duel van dit seizoen. Daags voor de wedstrijd tegen Dinamo Tbilisi werd ineens bekend dat St. Juste, een van de weinige verdedigers met snelheid bij Feyenoord, was verkocht aan het Duitse FSV Mainz. Stam liet weten verrast te zijn zo vlak voor een van de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Begrijpelijk was die verbazing wel. Jan de Jong, de onlangs vertrokken algemeen directeur, noemde het behalen van Europees voetbal voor Feyenoord ‘onmisbaar’. Als de Rotterdammers de groepsfase van de Europa League bereiken, levert dat de club ongeveer drie miljoen euro op. Geld dat de club goed kan gebruiken.

De plotse ontwikkelingen schetsen de huidige stuurloosheid bij Feyenoord. Sjaak Troost, de interim-technisch directeur (na het vertrek van Van Geel), beschikt over weinig middelen om spelers aan te trekken. Hij moet het doen met huurlingen, zoals dinsdag Johnston (Liverpool) en Karsdorp (AS Roma) werden aangekondigd.

Stam moet het er maar mee doen, zoals ook Van Bronckhorst zich vorig seizoen moest behelpen met een kwaliteitsarme selectie. De derde plek was toen het hoogst haalbare. Dat lijkt dit seizoen niet anders. Stam kan zijn stempel (willen) drukken en de discipline aanhalen, zoals dat heet, maar beperkt blijven zijn spelers. Vooral defensief oogt Feyenoord kwetsbaar. Donderdagavond flankeerden Nieuwkoop (rechts) en Haps (links) het centrale verdedigingsduo Van der Heijden en Botteghin, twee spelers die door Dinamo Tbilisi niet genoeg beproefd konden worden. Dat zal in de play-offs anders zijn.

Dinamo Tbilisi bleek geen opponent om Feyenoord pijn te doen. De thuisclub kon naar hartelust aanvallen. Voor de pauze was er sprake van eenrichtingsverkeer, waarbij Larsson (rebound), Haps (schot), Berghuis (te besluiteloos) en Botteghin (kopbal) kansrijk waren. Het bevrijdende eerste doelpunt viel pas vlak voor rust. Berghuis, dit keer opererend als valse spits, legde de bal terug op de inlopende Colombiaan Sinisterra: 1-0.

Na rust vervolgde Feyenoord de offensieve dadendrang. De jongeling Kökcü liet zich gelden (hard schot), net als doelman Vermeer, die bij een schaarse tegenstoot een geplaatst schot van Kavtaradze fraai uit het doel werkte.

Het was, gezien de gebrekkige tegenstand, wachten op meer treffers van Feyenoord. Die kwamen er in de laatste tien minuten, nadat invaller Shulaia met een rode kaart (twee keer geel) naar de kant moest. Eerst werkte de Georgiër Kobouri de bal in het eigen doel, waarna Berghuis een toegekende strafschop benutte. Invaller Narsingh zorgde voor de eindstand: 4-0.

“We moeten waken voor euforie”, zei Stam na afloop. “We zijn nog steeds bouwende aan het team. Het is niet zo dat het lek nu ineens boven is. Er is nog een lange weg te gaan.”

