Feyenoord vraagt hulp overheid na opstappen directeur Koevermans

Achter de tafel in de Kuip zaten woensdagmiddag de twee hoogste bestuurders van Feyenoord waar verslagenheid en machteloosheid van afstraalden. Zij hadden geen direct antwoord op de vraag wat er moet gebeuren nu de Rotterdamse club gegijzeld lijkt te worden door mensen die zich supporter noemen en die niet terugdeinzen voor geweld en intimidatie.

Aanleiding voor de persbijeenkomst was het opstappen per 1 december van oud-tennisprof Mark Koevermans als algemeen directeur. Nadat hij eerder thuis al was lastiggevallen door fans werden in september ’s nachts ruiten van zijn huis ingegooid en werd de voordeur beklad. Koevermans (49), die bijna twee jaar in deze functie werkte, was onlangs nog strijdbaar en zei niet voor de druk te willen zwichten. Woensdag stond echter in een verklaring dat hij vond dat hij niet langer goed kon functioneren en beslissingen kon nemen zonder de ‘veiligheidssituatie’ van hem en zijn gezin in acht te moeten nemen.

‘Trieste dag’

Voorzitter Toon van Bodegom en vice-voorzitter Gérard Moussault van de raad van commissarissen (RvC) van Feyenoord spraken van een ‘trieste dag’. Ze zeiden voortdurend gesprekken te voeren met de gemeente, de politie en het OM. Op nieuwe maatregelen konden ze nog niet vooruitlopen. Ze deden wel een beroep op de overheid om te helpen de handhaving van de stadionverboden te verbeteren. Die laat nu te wensen over, waardoor hooligans met de straf nog altijd het stadion binnenkomen.

Moussault noemde gezichtsherkenning als mogelijkheid. “We stuiten hier ook op grenzen in ons rechtsbestel.” Ook vindt hij dat de voetbalwet die in 2015 werd aangenomen ter bestrijding van vandalisme ‘afgestoft’ moet worden. Uit een evaluatie van die wet bleek eerder dit jaar dat veel gemeenten daar nog weinig mee werken. “Maar het heeft nu geen zin de zwarte piet naar iemand toe te schuiven. We moeten dit samen gaan oplossen.”

KNVB-directeur Marianne van Leeuwen voerde woensdag overleg met het ministerie van veiligheid en justitie om de ‘extreme uitwassen’ van het voetbalgeweld te gaan indammen. Ze zei blij te zijn dat de overheid net als de bond zint op stevige maatregelen. Van Leeuwen betuigde haar ‘medeleven’ met Koevermans. Eerder reageerde de KNVB niet op de vernielingen aan zijn huis.

Nieuw stadion omstreden

Koevermans en andere werknemers van Feyenoord die met bedreigingen te maken hadden, worden door leden van de harde kern waarschijnlijk verantwoordelijk gehouden voor het plan om een nieuw stadion te bouwen en in 2025 afscheid te nemen van de geliefde, monumentale Kuip. Zo wil de clubleiding meer inkomsten genereren en topvoetbal in de toekomst veiligstellen. Ook de architect van ‘Feyenoord City’, Ard Buijsen, werd lastiggevallen. Een politieke bijeenkomst van de gemeenteraad over de brede gebiedsontwikkeling die met het plan gepaard gaat, moest in juni door burgemeester Ahmed Aboutaleb om veiligheidsredenen worden afgeblazen.

De Feyenoord-RvC verwees woensdag naar andere clubs die ook kampen met wangedrag van fans. Niettemin werd erkend dat de Rotterdamse club inmiddels al tientallen jaren regelmatig met uitwassen te maken heeft. Vorige week nog werden bestuurders van tegenstander Union Berlin in een restaurant aangevallen. Moussault noemde het ‘een breed maatschappelijk probleem’. “Het zijn geen supporters, want die steunen de club. Er zitten ook elementen bij die geen band hebben met Feyenoord, hebben wij van de burgemeester begrepen. Zij grijpen onrust aan om in actie te komen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, maar we zijn ook aangewezen op de overheid.”

Investeringsgroep haakt af

Feyenoord lijdt niet alleen in het imagoschade door de incidenten. Volgens Van Bodegom is een investeringsgroep die de armlastige club een financiële injectie had willen geven afgehaakt na de vernielingen aan het huis van Koevermans. De onderhandelingen zouden in een vergevorderd stadium zijn geweest. “Het schaadt de club. Als we daadwerkelijk rol willen spelen, en onze ambities waar willen maken, dan gaat dit niet helpen.”

Voor het plan Feyenoord City heeft het vertrek van Koevermans geen gevolgen, aldus Van Bodegom. De club is druk bezig de financiering daarvan rond te krijgen. In december moet de Rotterdamse raad een besluit nemen.

De plannen voor Feyenoord City worden steeds concreter, de tegenstanders steeds feller. ‘Mijn grootste angst? Dat Feyenoord, de club van het volk, straks Feyenoord niet meer is.’