Feyenoord verrast vriend en vijand met zege op Porto

Feyenoord, wisselvallig in de eigen competitie, triomfeerde donderdagavond sensationeel in de tweede groepswedstrijd van de Europa League. FC Porto, vorig seizoen nog kwartfinalist in de Champions League, werd verslagen in het zinderende stadion De Kuip (2-0).

Ja, ook dat zit dus in Feyenoord, de ploeg die in de eredivisie zesde staat en waar dit seizoen maar geen peil op te trekken valt, mede omdat trainer Stam voortdurend noodverbanden moet leggen om een fit elftal binnen de lijnen te brengen. Gelijkspelen bij FC Emmen (3-3), in eigen huis met 0-3 verliezen van AZ, een paar dagen later met 5-1 zegevieren tegen FC Twente. En dan dit dus, een uitstekend optreden in Europa.

Stam had vooraf nog de wens uitgesproken dat zijn elftal lering zou trekken uit de nederlaag bij Rangers FC (1-0), waar Feyenoord in de eerste groepswedstrijd vooral werd afgetroefd op felheid en karakter. Dat was dit keer niet het geval. Integendeel. Feyenoord leverde naar Europese maatstaven een volwassen optreden af tegen de nummer drie van Portugal. Inclusief een verbetenheid in de slotfase, waarmee de teamprestatie verder onderstreept werd.

Vechtlust

Natuurlijk, de bezoekers oogden zeker in het begin slimmer, doortastender en meer ervaren, maar Feyenoord, opgepookt door het eigen publiek, stelde daar geduld, vechtlust en soms berekenend aanvalsspel tegenover. Bovendien mocht het zich beklagen over de Russische scheidsrechter Karasev, die voor rust verzuimde een strafschop te geven nadat Berghuis omver werd geschopt door verdediger Marcano. Ook een Var, die niet wordt ingezet in het Europa League-toernooi, kon die beslissing niet herzien.

Het verschil werd kort na de pauze gemaakt door Feyenoord. Larsson vond eerst FC Porto-keeper Marchesín op zijn weg, waarna Toornstra de rebound in de hoek plaatste. Even later was Toornstra opnieuw dicht bij een doelpunt. Dit keer werd zijn inzet knap gered door Marchesín.

Nee, het zat Feyenoord ook niet tegen op deze swingende voetbalavond. Otávio, na een handig genomen vrije trap, trof de lat, iets wat invaller Díaz (na een fraaie aanval) even later herhaalde. Tussendoor deed Berghuis precies hetzelfde en schoot Porto-aanvaller Marege voor een bijna leeg doel over.

Vrije doortocht

De verlossende treffer kwam tien minuten voor tijd van rechtsback Karsdorp, die het veld overstak en vrije doortocht kreeg richting keeper Marchesín. FC Porto sloot de avond in stijl af doordat invaller Soares de paal raakte.

“Ik wist dat dit erin zit, omdat je het dit seizoen ook bij vlagen gezien hebt”, zei een tevreden Stam na afloop op de persconferentie. “In dit soort wedstrijden heb je een bepaalde volwassenheid nodig. Daarnaast moet je durven voetballen. Dat hebben de jongens goed gedaan. Het gaat er alleen om dat je het constant kunt brengen.” Stam blikte al voorzichtig vooruit op de competitiewedstrijd van zondag, als Feyenoord op bezoek gaat bij Fortuna Sittard. Wetende dat zijn elftal niet ineens minder grillig zal zijn.

Hoe dan ook, Feyenoord kon terugkijken op een mooie avond in Europa. Omdat Young Boys gisteren van Rangers FC (2-1) won, hebben alle ploegen in Groep G nu één keer gewonnen, waardoor alles nog open ligt.

