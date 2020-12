Feyenoord verliest en moet slotwedstrijd winnen om door te gaan

De ploeg van trainer Dick Advocaat zakte naar de derde plaats in de groep, maar heeft de kans op een plek in de volgende ronde toch min of meer nog steeds in eigen handen.

De opdracht voor de slotwedstrijd in Oostenrijk is duidelijk: winnen. In dat geval eindigt Feyenoord achter Dinamo Zagreb op de tweede plek in groep K en gaat het voor het eerst sinds het seizoen 2014-2015 naar de knock-outfase van de Europa League. De ploeg van Advocaat bewaart slechte herinneringen aan Wolfsberger, dat eind oktober in De Kuip met 4-1 won.

Een week daarna boekte Feyenoord in eigen stadion wel een overtuigende zege op CSKA Moskou (3-1). Tegen Dinamo Zagreb kon de zo gehavende Rotterdamse ploeg, waarin negen spelers ontbraken door blessures en schorsingen, echter weer amper wat uitrichten. Kansen creëerde de thuisclub nauwelijks. Bovendien zag Advocaat, die deze week aankondigde dat hij na dit seizoen stopt als clubtrainer, weer twee spelers geblesseerd uitvallen.

Uitval

Bryan Linssen, die bij afwezigheid van de geschorste Nicolai Jørgensen noodgedwongen weer in de punt van de aanval stond, liep na een half uur spelen een hamstringblessure op bij een mislukte schotpoging. Kort voor rust ging Uros Spajic met een hoofdwond van het veld na een luchtduel. Juist op het moment dat de centrumverdediger langs de kant stond om behandeld te worden, kwam Feyenoord op achterstand. De organisatie achterin was even weg en meteen sloeg Dinamo Zagreb toe. Bruno Petkovic benutte de strafschop die was toegekend na een overtreding van Orkun Kökcü: 0-1.

Met Eric Botteghin als vervanger van Spajic moest Feyenoord al vroeg in de tweede helft ook de 0-2 incasseren. Lovro Majer schoot de bal in de rebound binnen. Aanvankelijk werd die treffer afgekeurd vanwege buitenspel, maar de arbitrage besloot na overleg het doelpunt toch toe te kennen. Ondanks de nederlaag kan Feyenoord zich volgende week toch nog kwalificeren.

Lees ook:

Thom de Boer en Valerie van Roon naar Tokio: ‘Klopt het scorebord?’

De zwembond KNZB heeft gekozen voor een keihard olympisch selectiesysteem. Twee clubzwemmers zorgden voor de verrassing van de dag. Thom de Boer en Valerie van Roon mogen naar Tokio.

Als we weten hoe aerosolen zich in het stadion bewegen, kan er wellicht weer publiek bij wedstrijden

In de Johan Cruijff Arena onderzoekt de TU Eindhoven welke concentraties aerosolen blijven hangen in een voetbalstadion, en hoe de lucht te reinigen is. Het kan helpen snel weer publiek toe te laten bij sportwedstrijden. Een reportage.