Feyenoord verdrijft het chagrijn met doelpuntenfeest in de Kuip

Vijftien meter hoge netten aan alle kanten van het veld moesten voorkomen dat er weer voorwerpen richting spelers werden gegooid. Niet dat daar zondagavond in de Kuip aanleiding voor was. Het humeur van het Rotterdamse Legioen was opperbest. Feyenoord nam tegen RKC weer de gedaante aan van de dit seizoen schier ongenaakbare kampioensploeg.

Met afgetekende 5-1 overwinning trok het elftal van Arne Slot de deken van doem die sinds woensdagavond over de club hing weer weg. Het doelpuntenfestijn leidde tot euforie in het volle stadion. Feyenoord behield de voorsprong van acht punten op naaste achtervolger Ajax, dat eerder op de dag van Fortuna Sittard won (4-0). Met nog zes speelronden te gaan en een relatief gemakkelijk programma voor de boeg gelooft niemand nog dat Feyenoord het zestiende landskampioenschap in de clubhistorie nog kan ontgaan.

Krachtmeting met AS Roma

Tegen RKC toonde Feyenoord zich stoïcijns voor alle commotie die rond de club was ontstaan. De koploper van de eredivisie swingde bij vlagen. Zo werd ook vertrouwen getankt voor de krachtmeting met AS Roma, komende donderdag in de kwartfinale van de Europa League. Met het oog daarop kon trainer Slot het zich permitteren om Kökcü, Hartman en de van een blessure herstelde Geertruida na een uur naar de kant te halen en rust te gunnen. Feyenoord stond toen al met 5-0 voor.

In plaats van de giftige sfeer rond het duel met Ajax woensdag in de halve finale van de beker, zong het publiek nu over de naderende landstitel. Op het gedrag van de spelers maar vooral de supporters lag vooraf een vergrootglas. De spelers van Feyenoord droegen bij de warming-up speciale t-shirts met een oproep aan het publiek: ‘gebruik je verstand en steun je club’.

KNVB scherpte maatregelen aan

De tekst was een verwijzing naar de woorden van clubicoon en assistent-trainer John de Wolf woensdagavond toen het bekerduel tegen Ajax tijdelijk was gestaakt. Davy Klaassen was gewond geraakt door een voorwerp dat vanaf vak Z was gegooid. Een dag later scherpte de KNVB de maatregelen aan. Als een speler wordt geraakt door een voorwerp uit het publiek of een toeschouwer het veld betreedt, dan wordt er meteen definitief gestaakt.

Feyenoord nam zelf ook preventieve maatregelen. Voor de rest van het seizoen hangen netten om het veld. Nog meer schade kan de club zich niet permitteren. Er hangt al een zware sanctie van de KNVB boven het hoofd, terwijl de oogsttijd in Rotterdam is aangebroken.

Publiekslieveling Santiago Giménez

Vooraf werd RKC nog als een van de laatste, lastige obstakels beschouwd. De Brabantse middenmoter had het Feyenoord in de Kuip de laatste jaren regelmatig moeilijk gemaakt. Een tegenvaller voor Slot was dat Alireza Jahanbakhsh tijdens de warming-up met een blessure moest afhaken. In zijn plaats startte Igor Paixao als rechtsbuiten. De kleine Braziliaan greep zijn kans. Hij tekende voor het tweede en vierde Rotterdamse doelpunt.

Maar de uitblinker bij Feyenoord was publiekslieveling Santiago Giménez. Zijn naam werd voortdurend gescandeerd. De Mexicaanse spits lijkt bijna met de week beter te worden. Hij was weer sterk in de duels, sterk aan de bal en levensgevaarlijk voor de goal.

Na een eigen doelpunt van Yassin Oukili − die een schot van Mats Wieffer van richting veranderde (1-0) − raakte Giménez de paal. In de rebound werkte Paixao de bal tegen het net. Bij de 3-0 van Hartman was Giménez de ideale bliksemafleider, en na een fraai hakje van de spits kon wederom Paixao na de rust doel treffen. De 5-0 kwam van Giménez zelf. Die ging daarna naar de kant, om hem verder te sparen richting AS Roma, en Feyenoord nam gas terug. Julen Lobeto deed namens de gasten uit Waalwijk nog wat terug.

