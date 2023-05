Feyenoord-trainer Slot wil niet vooruitlopen op eigen toekomst en kampioensfeestje: ‘Wij moeten nog twee keer winnen’

Dit voetbalweekend zijn alle ogen gericht op Rotterdam. Als Sparta zaterdagavond op Het Kasteel PSV punten afsnoept, kan Feyenoord zondag in de stadsderby bij kleine broer Excelsior kampioen worden. Ook op 7 mei, maar dan in 2017, verloor Feyenoord nog met 3-0 bij Excelsior, waardoor de uitreiking van de kampioensschaal destijds een week moest worden uitgesteld.

Trainer Arne Slot deed vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Excelsior wat hij al maanden probeert: voorbarige euforie de kop indrukken. Het woord ‘kampioenswedstrijd’ is bij hem taboe. “Ik wil kampioen worden, het liefst zo snel mogelijk, logisch. Maar ik ga er in mijn hoofd vanuit dat PSV in staat is om nog vier keer te winnen. Dat betekent dat wij nog twee keer moeten winnen”, zei Slot.

“Ik kan me goed voorstellen dat het eventuele kampioenschap bij de buitenwereld enorm leeft, maar wij focussen ons alleen op Excelsior. Dat is een geduchte tegenstander, vooral thuis. Ze wonnen dit seizoen van AZ, speelden gelijk tegen FC Twente en hadden tegen Ajax in de eerste helft veel kansen. Wij moeten ons daar optimaal op voorbereiden.”

Na Van den Belt nu Zerrouiki als aanwinst

Boven het naderende kampioenschap hangt de grote vraag over de toekomst van Slot. Blijft de man die alom wordt beschouwd als de architect van het succes? De hoop van Feyenoord-fans dat hij blijft, werd vrijdag gevoed. De komst van Ramiz Zerrouki is zeker, want met FC Twente is een akkoord bereikt. Feyenoord betaalt naar verluidt 8 miljoen euro voor hem.

De 24-jarige international van Algerije stond allang hoog op het wensenlijstje van Slot. Eerdere pogingen, vooral in de winterse transferperiode, stuitten nog op een Twents nee. Met Zerrouki heeft Feyenoord een tweede ‘Slot-aankoop’ gedaan. Thomas van den Belt (22), middenvelder van PEC Zwolle, werd eerder al voor 850.000 euro vastgelegd tot medio 2027.

“Zerrouki is een speler die in een elftal de balans bewaakt, die veel ballen afpakt en vormgeeft aan de aanval. Bovendien is hij een winnaar en een goede persoonlijkheid”, zei Slot.

Speculaties over Slot

Met Zerrouki lijkt Feyenoord al te anticiperen op een vertrek van aanvoerder Orkun Kökcü. Slot: “Voor mij is nog niet duidelijk dat Orkun vertrekt. Maar ik denk dat je niet genoeg middenvelders kunt hebben. Wij waren daar wat dun gezaaid.”

Slot zelf is al in verband gebracht met diverse clubs in het buitenland. Die hebben gezien dat hij met beperkte middelen vorig jaar met Feyenoord de finale van de Conference League haalde, daarna met een nieuw team de kwartfinale van de Europa League bereikte en nu in eigen land Ajax en PSV aftroeft in de titelstrijd. Tottenham Hotspur zou Slot voor een gesprek hebben uitgenodigd. Slot, vrijdag: “Er wordt veel over gezegd, maar ik wil dat het alleen over Feyenoord gaat en nergens anders over.”

Slot weet dat de financiële mogelijkheden bij Feyenoord gaan verbeteren. Hij gaat met Feyenoord de groepsfase van de Champions League in. Dat levert al gauw 40 miljoen euro aan inkomsten op. De club verwacht ook transferinkomsten, dankzij onder anderen Kökcü. Ook voor spits Santiago Giménez is veel belangstelling, maar het vooruitzicht van de Champions League zou hem nog een jaar in Rotterdam kunnen houden.

Eerst maar eens winnen van Excelsior en eventueel Go Ahead Eagles, volgende week in de Kuip, zei Slot. Gernot Trauner is er zondag niet bij wegens een blessure.

