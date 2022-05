Feyenoord toont opnieuw veerkracht, maar PSV-trainer vindt discutabele strafschop ‘een schandaal’

Eén moment, waar nog lang over nagesproken zal worden, voorkwam dat de eredivisie deze week een climax tegemoet gaat. PSV, zinspelend op een surprise in de titelrace met Ajax, mocht zich zondagavond terecht benadeeld voelen bij Feyenoord (2-2), waar het ver in blessuretijd een discutabele strafschop tegen kreeg.

PSV-trainer Roger Schmidt, normaal gesproken vrij kalm in zijn analyses, was witheet over de beslissing van scheidsrechter Gözübüyük, die in de extra tijd een schot van Toornstra op de bovenarm van de omdraaiende Mauro Junior beloonde met een penalty. “Dit is een schandaal”, brieste de Duitser op de persconferentie. “Het was een hard schot, het ging snel, oké, maar als je de technologie hebt om het te checken, waarom ga je dan niet kijken?” Gözübüyük wilde na afloop geen commentaar geven. Schmidt, furieus: “Het is duidelijk dat hij een fout heeft gemaakt. Daarom wil hij er niet over praten.”

Dessers, met zijn tweede treffer van de dag, verzilverde de buitenkans in de extra tijd - zijn handelsmerk. PSV verzuimde met het gelijkspel de titelrace met nog twee speelronden te gaan weer spannend te maken. De achterstand op de Amsterdammers blijft vier punten.

PSV was vier jaar geleden voor het laatst kampioen

PSV was er juist veel aan gelegen om voor het eerst sinds 2018 weer eens te winnen in de Kuip. De Eindhovense ploeg, vier jaar geleden voor het laatst landskampioen, betrad het veld in de wetenschap dat Ajax eerder in de middag punten had verspeeld bij AZ (2-2), waardoor het de druk op de koploper kon verhogen.

En was er geen beter moment om Feyenoord te treffen? De Rotterdammers hadden donderdag diep in de reserves moeten tasten om een remise te behalen bij Olympique Marseille (0-0), waarmee het zich verzekerde van de finale in de Conference League. Op 25 mei speelt het daarin tegen AS Roma. Ook de ontwikkelingen in de 32ste speelronde hadden in het voordeel van Feyenoord gewerkt. Het achtervolgende FC Twente liet zich zaterdagavond in eigen huis verrassen door Fortuna Sittard (1-2), waardoor de ploeg van Arne Slot vrijwel zeker derde wordt.

Het drukke speelschema van Feyenoord kwam vooral tot uiting in de openingsfase van de topper. Dessers probeerde het publiek in de openingsminuut nog op te zwepen, maar Feyenoord, dat met dezelfde elf namen als in Marseille begon, oogde niet scherp, te statisch en weinig energiek. Dat liet zich voelen bij beide doelpunten. Kökcü, al vanaf het begin slordig, leverde de bal na een kwartier in, waarna Veerman Gakpo in stelling bracht: 0-1. Binnen het half uur verdubbelden de bezoekers de score. Dessers liet zich eenvoudig aftroeven en PSV sloeg opnieuw toe via Gakpo, die fraai in stelling werd gebracht door Zahavi. Slot wenste de opgelopen achterstand echter niet toe te schrijven aan de mindere fitheid. “PSV was gewoon heel erg goed”, vond hij na afloop. “En één individu (Gakpo, red.) was erg indrukwekkend.”

Opnieuw bleek Feyenoords veerkracht grenzeloos

Slot probeerde de schade halverwege te repareren. Kökcü, Til en Nelson bleven achter in de kleedkamer, terwijl verse krachten als Linssen, Wålemark en de van een blessure teruggekeerde Toornstra hun opwachting mochten maken. Een kwartier voor tijd werd ook het moegestreden verdedigingsduo (Senesi/Trauner) rust gegund. Pedersen en de debuterende Sandler waren hun vervangers. PSV werd hierna almaar verder teruggedrongen. “Het was zeker niet slecht, maar misschien waren we niet agressief genoeg op sommige momenten”, vond PSV’er Götze. Opnieuw bleek Feyenoords veerkracht grenzeloos. Dessers kopte vijf minuten voor tijd raak (1-2) en een slotoffensief, uiteraard gedragen door Het Legioen, was het gevolg. Met de omstreden strafschop als klapstuk.

“Ik kan me hun frustratie wel heel goed voorstellen”, bekende Slot over de ontknoping. Al was daarmee natuurlijk niet het hele verhaal verteld bij PSV. Het elftal liet een ouderwets patroon zien in Rotterdam. Het was in de tweede helft volledig geïmplodeerd in de Kuip, zoals we dit seizoen wel vaker zagen. Alleen de gewonnen bekerfinale van Ajax vormde daarop misschien een uitzondering. De coach, die na dit seizoen vertrekt naar Benfica, wilde er niet in mee. “We speelden fantastisch voetbal”, stelde Schmidt. “In de tweede helft werd het een gevecht, zoals ik wel had verwacht.” Of de titelrace beslist is? “Nee, het is nog niet over. Nog niet.”

PSV speelt nog thuis tegen NEC (woensdag) en sluit de competitie zondag af tegen PEC Zwolle (uit), een club die in degradatiezorgen verkeert. Ajax ontvangt woensdag Heerenveen en speelt zondag uit tegen Vitesse.

Lees ook:

Balancerend op een dun koord gaat Ajax op weg naar de titel

Een late gelijkmaker van Edson Alvarez tegen AZ bracht het weer worstelende Ajax heel dicht bij de landstitel, zo bleek later op de middag.