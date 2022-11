Feyenoord stunt ook in Europa League en gaat als groepswinnaar naar achtste finales

Zo luid als de avond was begonnen, zo luid werd hij ook beëindigd. Feyenoord leverde gisteravond opnieuw een prestatie van formaat in Europa. In een zinderende wedstrijd won het nipt van Lazio Roma (1-0), waarmee het zich als groepswinnaar plaatste voor de achtste finales van de Europa League.

De extase die na het laatste fluitsignaal volgde, het massale gejuich en gezang, paste bij een avond die qua sfeer in veel opzichten deed herinneren aan het vorige seizoen, waarin Feyenoord tot verrassing van velen de Conference League-finale behaalde. En ook dit jaar, op het tweede Europese niveau, is het elftal erin geslaagd te stunten. Met overwintering in Europa als passende beloning. En dat is knap.

Het elftal van trainer Arne Slot moest daarvoor tot het uiterste gaan tegen Lazio. Voetballend moest Feyenoord dan misschien zijn meerdere erkennen in de nummer vijf van Italië, maar de ploeg bediende zich met succes van een flinke portie strijdlust en een vleugje opportunisme, wat na ruim een uur resulteerde in de bevrijdende treffer van invaller Gimenez. Het was hét gewenste scenario voor Feyenoord.

Wisselvalligheid

In groep F had zich namelijk de ongebruikelijke situatie voorgedaan dat alle ploegen vooraf nog kans maakten op de twee tickets voor de knock-outfase van de Europa League. Dat zei iets over de wisselvalligheid bij de vier deelnemers. Ook Feyenoord, dat afgelopen zomer liefst vijftien nieuwe spelers verwelkomde, ondervond dat in deze Europese campagne. Tegenover een wervelend optreden in de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz (6-0), half september, stond een nipte nederlaag tegen diezelfde ploeg (1-0), vorige week. Zou het die tik nog te boven komen?

Lazio Roma was nou niet bepaald de gewenste tegenstander om de klus te klaren. Begin september werd Feyenoord in de eerste helft op vrijwel alle fronten afgetroefd door de Italianen (4-2). Slot bekende dat hij als trainer nog nooit zo’n machteloos gevoel had gehad.

Feyenoord wist dat het in vrijwel alle gevallen moest winnen van Lazio. Er was vooraf gezorgd voor een opzwepende sfeer bij Het Legioen. Met dank aan huis-dj Panic, die een werkelijk oorverdovend optreden verzorgde voor de aftrap. Wanneer stopt die gekte eens? Ook kan Feyenoord opnieuw een boete van de UEFA tegemoet zien vanwege het afsteken van vuurwerk.

Na een kwartier, toen FC Midtjylland op voorsprong was gekomen tegen Sturm Graz, een stand waarmee Feyenoord uitgeschakeld zou zijn, wist de thuisclub helemaal wat het zich te doen stond. De Deense treffer werkte aanvankelijk in het voordeel van Lazio, dat met een gelijke stand poulewinnaar zou worden. Italiaanse ploegen, zeker die van Lazio-coach Sarri, staan erom bekend dat ze gestructureerd en gedisciplineerd voetbal spelen. Ze geven doorgaans weinig kansen weg. Feyenoord moest hopen op een oprisping, een bevlieging. Slot had daarop geanticipeerd door Paixão een basisplaats te gunnen. Niet toevallig was de Braziliaan de gevaarlijkste Feyenoorder voor rust.

Dreigender

De bezoekers waren dreigender aan de bal. Anderson (lat), Cancellieri en Lazzari doken één voor één voor doelman Bijlow op. Lazio speelde net wat vloeiender en makkelijker. En dat terwijl de ploeg vijf vaste basiskrachten aan de kant had gehouden, omdat zondag de stadsderby tegen AS Roma wacht.

Voor Feyenoord was het hopen op een foutje bij de tegenstander. Dat kwam er toen invaller Gimenez - net in het veld voor Danilo - profiteerde van geschutter bij Lazio. Te midden van de keeper en twee verdedigers werkte hij de bal plots in het doel, waarmee hij de Kuip in vervoering bracht: 1-0.

Voor Feyenoord wacht nu een lange Europese winterstop. Pas op 9 en 16 maart speelt het de achtste finales in de Europa League.