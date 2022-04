Feyenoord staat in de halve finale van de Conference League

Waar PSV eerder vanavond het schip in ging tegen Leicester City, wonnen de Rotterdammers in Tsjechië wel van Slavia Praag: 1-3.

Na het gelijkspel van vorige week was dat genoeg om door te gaan naar de halve finales van het derde niveau in Europa, samen met AS Roma, Olympique de Marseille en Leicester City.

De club uit Rotterdam schoot uit de startblokken, en het was Cyriel Dessers die al in de tweede minuut voor de 0-1 tekende. Orkun Kökçü mocht zich aanrekenen dat Slavia in de veertiende minuut op gelijke hoogte kwam. De international van Turkije speelde de bal veel te zacht terug richting zijn doelman Ofir Marciano. Ibrahim Traoré schatte de situatie goed in en kon vervolgens eenvoudig scoren.

Peter Olayinka was daarvoor nog dichtbij de 2-1 voor Slavia, na een foutje van Lutsharel Geertruida die weer voldoende fit was om de positie van rechtsback Marcus Pedersen over te nemen. Dessers miste even voor rust de kans op een tweede treffer in het Sinobo Stadium.

In de tweede helft was het wel Dessers die Feyenoord weer op voorsprong bracht, na een enorme blunder van doelman Aleš Mandous van Slavia Praag. Luis Sinisterra maakte in de 78ste minuut het beslissende doelpunt, maar moest niet lang hierna geblesseerd het veld verlaten. Hij vierde zijn tiende treffer van dit seizoen voor Feyenoord in de Conference League.

Tegen Olympique Marseille

Feyenoord speelt in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. De nummer 2 van Frankrijk versloeg PAOK in Griekenland met 1-0, wat na de eerdere 2-1-overwinning in eigen stadion genoeg was om door te gaan. De Fransman Dimitri Payet maakte in de wedstrijd, die onder leiding stond van scheidsrechter Danny Makkelie, na ruim een half uur het enige doelpunt.

Ook verdediger Rick Karsdorp is erbij in de halve finales van het derde Europese clubtoernooi. De Nederlander plaatste zich daar met AS Roma voor, ten koste van FK Bodø/Glimt. Karsdorp speelde de hele wedstrijd bij de 4-0-overwinning op de Noren, die vorige week in eigen land nog met 2-1 te sterk waren voor de nummer 5 van Italië. Roma speelt later tegen Leicester City, dat eerder vanavond PSV uitschakelde, voor een plek in de finale.

Anticlimax voor leeg PSV

PSV schaarde zich niet bij de laatste vier in Europees toernooi.Het werd thuis uitgeschakeld door Leicester City: 1-2.