Feyenoord speelt met Fortuna Sittard en kan zonder averij naar Marseille

Samen ‘nao veure’ luidt het devies bij Fortuna Sittard, maar gisteren sloeg dat vooral, in een ander dialect weliswaar, op Feyenoord. De winst op Olympique Marseille in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Conference League werkte zo inspirerend op het elftal, dat het ook drie dagen later nog over genoeg energie beschikte om de blik nao veure te richten. Binnen 25 minuten had het Fortuna bijna spelenderwijs op de knieën; uiteindelijk leidde het overwicht tot een simpele 3-1-zege en tot flinke versteviging van de derde plaats in de eredivisie.

Het was het ideale scenario voor Feyenoord-trainer Arne Slot. Hij had toch met enige zorg naar het intermezzo tussen het Marseille-tweeluik gekeken. Niet voor niets had de clubleiding bij de KNVB aangegeven het duel in Limburg liever niet te willen spelen, om zo de krachten te sparen voor het allesbeslissende treffen iets verder zuidelijk dan Sittard. Zo ver wilde de voetbalbond echter niet gaan, omdat er maar weinig ruimte is op de speelkalender en omdat Fortuna nog volop verwikkeld is in de strijd tegen degradatie.

Dat was overigens niet af te zien aan de thuisclub, die op de Dag van de Arbeid weigerde de mouwen al te hoog op te stropen. Een tegenstander tussen twee zware Europese duels in zou je pijn kunnen doen met een licht opgefokte instelling, die Feyenoord zou kunnen afschrikken. De Rotterdammers hadden evenwel geen kind aan Fortuna, dat wellicht in slaap werd gesust door de geruststellende uitslagen van de onderste drie, die geen van alle tot winst kwamen. Op deze manier hoeft Fortuna zelf weinig inspanningen te leveren om behouden te blijven voor de eredivisie, hoewel het gaatje met de degradatieplaatsen slechts drie punten is, met nog drie duels voor de boeg.

Ploegdynamiek

Misschien hadden ze ook een Feyenoord verwacht dat op verschillende plekken gewijzigd, en dus verzwakt, zou zijn ten opzichte van het duel met Olympique Marseille. Waar sommige trainers ervoor kiezen sleutelspelers rust te gunnen in de aanloop naar een belangrijk duel, koos Slot voor dezelfde elf als drie dagen eerder in de kolkende Kuip. Slot gelooft in zaken als ploegdynamiek en sfeer en wilde deze behouden zonder al te grote concessies te doen.

Zijn keuze om het team intact te houden pakte prima uit. Met name voor rust was er maar één club actief en energiek op jacht naar een doelpunt. Die periode leverde een verrassende goalgetter op. Niet Cyriel Dessers of Luis Sinisterra, maar verdediger Lutsharel Geertruida profiteerde volop van de zeeën van ruimte die de linkerflank van de thuisclub weggaf. Eerst stond hij bij de tweede paal moederziel alleen om de bal uit een corner van Orkun Kökcü simpel binnen te knikken en in de 25ste minuut vormde hij het doeltreffende einde van een aanval die werd opgezet door Guus Til en van een ragfijne voorzet werd voorzien door Nelson.

Tussendoor miste Kökcü nog een strafschop en probeerde Fortuna-heethoofd Roel Janssen Feyenoord-trainer Arne Slot in de houdgreep te nemen. De Limburger probeerde zo een vonk over te laten slaan naar zijn lethargische ploeggenoten, maar de actie werkte enkel op de lach- en niet op de vechtspieren.

Toen vlak na rust Nelson kinderlijk eenvoudig de voorsprong uitbouwde naar 3-0, werd de witte vlag definitief gehesen en kon Slot naar hartenlust wisselen. Achtereenvolgens gingen Sinisterra, Dessers, Kökcü en Til naar de kant. De rest hield zich naderhand vooral bezig met het missen van kansen, het enige puntje van kritiek dat Slot kon hebben. Komende donderdag wacht in Zuid-Frankrijk een andere tegenstander dan gisteren in Zuid-Limburg. “Dat zal een speciale wedstrijd worden”, blikte Nelson, tegen Fortuna belangrijk met een goal en een assist, alvast vooruit. “Laten we hopen dat het een avond wordt die we ons voor de rest van ons leven zullen herinneren.”