Feyenoord schudt op weg naar Roma chagrijn van zich af

Metershoge netten aan alle kanten van het veld moesten voorkomen dat er weer voorwerpen richting spelers werden gegooid. Niet dat daar zondagavond in de Kuip aanleiding voor agressief gedrag was. Het humeur van het Rotterdamse Legioen was opperbest. Feyenoord nam tegen RKC immers weer de gedaante van de schier ongenaakbare kampioensploeg aan.

Met een doelpuntenfeestje (5-1) trok het elftal van Arne Slot de deken van doem die sinds woensdagavond over de club hing weer weg. Feyenoord behield de voorsprong van acht punten op Ajax en PSV, die in het paasweekend met 4-0 wonnen. Met nog zes speelronden te gaan en een relatief gemakkelijk programma gelooft niemand dat Feyenoord het zestiende landskampioenschap in de clubhistorie nog kan ontgaan.

‘Gebruik je verstand en steun je club’

Tegen RKC toonde Feyenoord zich sportief stoïcijns na alle commotie die rond de club was ontstaan. De spelers droegen bij de warming-up speciale T-shirts met een oproep aan het publiek: ‘Gebruik je verstand en steun je club’. “Dat is het enige dat wij kunnen doen”, zei linksback Quilindschy Hartman. “Wij gooien dat ding niet op het veld, maar wij distantiëren ons van dat gedrag, dat hebben we laten zien.”

De tekst was een verwijzing naar de woorden van clubicoon en assistent-trainer John de Wolf woensdagavond toen het bekerduel tegen Ajax tijdelijk was gestaakt. Davy Klaassen was gewond geraakt door een voorwerp dat vanaf vak Z was gegooid. In de nabespreking had Slot aangekaart dat zijn spelers zich tegen Ajax te veel hadden laten opfokken. “Het is logisch dat de tegenstander bij een voorsprong gaat vertragen en langer op de grond blijft liggen. Wij moeten zorgen dat we niet in die situaties terechtkomen.”

Het is ook een les voor de strijd met AS Roma. Dat komt donderdag naar de Kuip voor de eerste kwartfinalewedstrijd in de Europa League. Hartman: “Dat wordt een ander soort voetbal dan wij gewend zijn. Ze zullen het bloed onder onze nagels vandaan willen halen, door te irriteren met vervelend gedrag. Wij moeten het hoofd koel houden en laten zien dat we een goede ploeg hebben. Als een ander het randje opzoekt, moeten we elkaar corrigeren.”

Aan één zijde hangen tegen Roma geen netten vanwege tv

Slot wil ook geen ophitsend gedoe in het stadion vóór de wedstrijd, zei hij. Dus niet het officiële vuurwerk dat de club voor de aftrap soms af laten schieten om de sfeer te verhogen. “Ik heb al vaak genoeg gezegd, dat ene liedje, tedutedutedu, moet ingezet worden maar verder geen fakkels, geen vuurwerk, geen gekkigheid, helemaal niks van dat alles. Want dat heeft ons afgelopen woensdag uit ons ritme gehaald.”

Tegen Roma zullen aan één tribunezijde geen netten hangen omdat dit vanwege de tv-registratie niet mag van de Uefa. Dat is de kant die ook openbleef tegen Ajax en waar het fout ging. Preventief laat Feyenoord donderdag de onderste tribune leeg. Slot zei dat hij zondag vanaf de 4-0 begon te denken aan het weerzien met Roma, vorig jaar in de finale van de Conference League nog met 1-0 te sterk voor Feyenoord. Hij haalde tegen RKC onder meer Kökcü, Hartman en de weer herstelde Geertruida na een uur naar de kant om hen verder te sparen; toen stond het al 5-0.

Door lichte pijntjes bij Alireza Jahanbakhsh begon Igor Paixao als rechtsbuiten. De kleine Braziliaan greep zijn kans; hij scoorde twee keer. Maar de uitblinker was publiekslieveling Santiago Giménez. De Mexicaanse spits was bij vier goals betrokken; de 5-0 kwam van zijn voet.

