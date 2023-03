Feyenoord overtuigt met sprankelende zege

Europese avonden in stadion De Kuip, ze blijven onverminderd plezier geven onder trainer Arne Slot. Ook Sjachtar Donetsk moest dat ondervinden in de achtste finales van de Europa League. Feyenoord won gisteravond vol overtuiging van de Oekraïense club (7-1), wat ruimschoots genoeg was na de remise van vorige week in Warschau (1-1).

Vandaag om 13.00 uur al volgt de loting voor de kwartfinales van het tweede Europese toernooi. Met mogelijke opponenten als het Manchester United van Erik ten Hag, het Italiaanse Juventus of het Spaanse Sevilla. Waar ligt de lat voor dit Feyenoord? Die vraag hing na een opnieuw spectaculaire voetbalavond boven De Kuip, dat door een straf van de UEFA niet geheel gevuld was.

Mentale opsteker

Dat Feyenoord zich voor het eerst sinds 21 jaar weer bij beste acht ploegen van de Europa League voegde (toen nog de Uefa Cup geheten), was in ieder geval een mentale opsteker voor de ploeg die zondag De Klassieker in Amsterdam speelt. Daar verdedigt Feyenoord als koploper een voorsprong van drie punten.

De triomf in de return van de achtste finales betekende alweer de vijftiende zege van Slot in Europees verband (27 wedstrijden), waarmee hij iconische voorgangers als Ernst Happel en Bert van Marwijk passeerde. Slot, pas bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord, had vorig seizoen al zo verrassend tot de eindstrijd van de Conference League gereikt.

Het is vooral de manier waarop zijn elftal weer door Europa trekt die Slot tevreden zal stellen. Nadat Feyenoord vorige week het dominante spel onvoldoende in doelpunten had omgezet, was de thuisclub dit keer wel efficiënt. Met als fundament daarvoor een onverminderd hoge intensiteit, goed druk zetten en soms fraai positiespel. Sjachtar had er geen antwoord op. De overmacht van Feyenoord was een terechtwijzing voor degenen die twijfelden of de club het vizier wel op Sjachtar had.

Droge knal

Ook Slot had het gemerkt toen hij woensdag een boodschap deed in een bekende elektronicawinkel te Rotterdam. “‘Succes zondag!’, werd er naar me geroepen”, zei hij voorafgaand op de persconferentie. “Waarop ik antwoordde dat we donderdag ook moeten spelen. Tegen wie dan, antwoordde die man.” Sjachtar heeft het geweten. De Oekraïense club, koploper in de nationale competitie, werd voor rust bij vlagen veroordeeld tot figurant. Gimenez, die zichzelf knap vrijspeelde, opende al na negen minuten de score, waarna aanvoerder Kökcü met een droge knal en vanuit een strafschop (na hands van Konoplia) voor een comfortabele ruststand zorgde: 3-0. Alleen Sudakov kon iets terugdoen met een schot op de lat.

Of de riante score voor Slot reden was om spelers te sparen? Nee, niet direct. Pas na de eerste treffer van Idrissi, die kort na rust met een fraai afstandsschot doelman Trubin kansloos liet, besloot hij in te grijpen. Gimenez, Szymanski en Lopez mochten alvast uitrusten voor de topper in de eredivisie. Idrissi maakte even later nog op fraaie wijze de 5-0. Ook Jahanbakhsh en invaller Danilo mochten daarna nog juichen. Kelsy bezorgde Sjachtar vlak voor tijd nog de eretreffer, waarvoor het hele stadion applaudisseerde.

Een applaus dat uitdrukte dat iedereen weet in wat voor situatie de Oekraïners zitten. You’ll never walk alone was even later minstens zo indrukwekkend na een fraaie avond in De Kuip.

Liverpool uit Champions League In de Champions League hebben Real Madrid, Napoli, Manchester City en Internazionale deze week de laatste acht bereikt. Komende week zijn de andere vier wedstrijden in de achtste finales. Liverpool, vorig jaar nog finalist, slaagde er woensdagavond geen moment in Real Madrid nog in de problemen te brengen. Het verloor met Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis met 1-0 in Bernabeu (doelpunt Karim Benzema), nadat het in Liverpool al 2-5 was geworden. Napoli ging met groot vertoon van macht naar de kwartfinales: 3-0 winst op Eintracht Frankfurt. Eerder deze week had Erling Haaland geschiedenis geschreven door in één wedstrijd in de Champions League vijf keer te scoren. Alleen Lionel Messi (bij Barcelona in 2012) en Luiz Adriano (bij Sjachtar Donetsk in 2014) deden dat voor hem. Met Haaland won Manchester City met 7-0 van RB Leipzig. Inter zit voor het eerst sinds 2011 weer bij de laatste acht.

