Feyenoord oogt vooralsnog in onbalans, niet als de te kloppen landskampioen

“Tja, rust”, weifelde de jubilerende stadionspeaker Peter Houtman na het fluitsignaal voor de pauze. Zijn toon vatte de taak van Feyenoord samen: werk aan de winkel. Niet alleen in de tweede helft van de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard, zou daarna blijken, maar ook in de komende weken.

Twintig minuten eerder verliet de deze week teruggekochte rechtsback Bart Nieuwkoop onder applaus het veld, al viel er weinig te applaudisseren. Hij dekte bij zijn basisrentree zo gretig dat hij lomp op de achillespees van zijn tegenstander ging staan. De eerste rode kaart voor Feyenoord onder trainer Arne Slot, besloot scheidsrecher Rob Dieperink na een Var-ingreep.

Ongelukkig

Een paar minuten later werd middenvelder Ramiz Zerrouki naar de kant gehaald. Tien Feyenoorders moesten behoudender spelen tegen de laagvliegers uit Limburg. Zerrouki, deze zomer voor acht miljoen overgekomen van Twente, maakte veel gebaren. In de dug-out trok hij zijn shirt over zijn hoofd. Hij leek zijn wissel onterecht te vinden, maar misschien dacht hij ook aan zijn eigen, vooralsnog niet overtuigende optredens bij Feyenoord.

Beide spelers stonden symbool voor de ongelukkige manier waarop Feyenoord het eredivisieseizoen startte, na eerder al het verlies tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Met een 0-0 was Feyenoord goed weggekomen tegen het kansen missende Fortuna. “Ach ja, we speelden met tien man”, riep stadionspeaker Houtman na afloop. Slot zag het anders. “Ook met elf man kwamen we nauwelijks tot kansen.”

Voor de soevereine landskampioen van vorig jaar wordt in de meeste lijstjes nog een titelprolongatie voorspeld, maar hoe gerechtvaardigd is dat? Zeker PSV oogt veel sterker, met een beter passende tactiek en renderende nieuwelingen.

De Rotterdamse nieuwelingen zijn vooralsnog niet overtuigend. Zerrouki is niet de enige. Sebastian Szymanski was te duur om te behouden, maar vervanger Calvin Stengs kostte ook zes miljoen euro. Dat hij van de tien-positie naar rechtsbuiten verhuisde, maakte weinig uit. Ook daar was Stengs zondag onzichtbaar en voetballend nog niets toevoegend.

Ook als kampioen en met een plek in de Champions League is het aankoopbeleid gericht op spelers onder het Feyenoord-niveau en die ontwikkelen, legde Slot naderhand uit. Het lukt volgens hem niet om een speler van boven Feyenoord-niveau te halen die direct het verschil maakt, anders dan bijvoorbeeld PSV.

Team in onbalans

Zondag was een team in aanbouw, maar vooral in onbalans zichtbaar. Na het vertrek van middenvelders Szymanski en Kokcu, is de vorig jaar doorgebroken Mats Wieffer vooralsnog geen schim van zichzelf. Zondag grossierde hij opnieuw in balverlies en voelde zich persoonlijk verantwoordelijk voor de valse start.

Het ligt volgens hemzelf aan de komst van jeugdvriend Zerrouki. Anders dan Kokcu is Zerrouki hetzelfde type speler als Wieffer, wat volgens die laatste problemen oplevert. “Ik ben er niet alleen voor Mats Wieffer”, reageerde Slot na afloop.

Met ook Quinten Timber op het middenveld viel zondag bovendien alle diepgang weg. Santiago Gimenez, die zich vorig jaar alleen hoefde te richten op goals maken en dat naar hartenlust deed, liep zondag het hele veld over op zoek naar balcontacten.

Feyenoord lijkt te moeten bouwen op de verdediging, nu aanvoerder Geertruida geen transfer naar RB Leipzig maakt. Maar ook daar loopt het niet vlekkeloos. Na een foute terugspeelbal van nieuweling Thomas Beelen vlak voor tijd, gleed doelman Justin Bijlow uit. Beelen kon op de doellijn een Sittardse zege voorkomen. Het was geen pech, zei Bijlow achteraf, maar miscommunicatie. Fortuna kwam daarvoor al bijna op 0-1 door een glijpartij van Beelen.

Slot houdt zich vast aan vorig seizoen, toen Feyenoord ook een aantal keer ‘door een stukje powerplay’ goed wegkwam tegen laagvliegers. Het enige verschil was nu geen goal. Of wellicht raakt het geluk van Feyenoord langzaam op.

