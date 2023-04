Feyenoord onverstoorbaar richting landstitel. ‘We wor-den kám-pioen, we wor-den kám-pioen!’

“We wor-den kám-pioen, we wor-den kám-pioen!” Als er nog onduidelijkheid over bestond, dan werd die zondagavond wel weggenomen door Het Legioen, dat in de Kuip uitgelaten en vol vertrouwen reageerde na een prima zege van Feyenoord op FC Utrecht (3-1).

In het gezang klonk ook enige opluchting door. Want er was wat vertwijfeld toegeleefd naar de dertigste speelronde in de eredivisie. Hoe zou Feyenoord reageren op de bittere teleurstelling van donderdagavond, toen het na verlenging moest buigen in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma (4-1)?

Hoewel spelers strijdbare woorden hadden uitgesproken, had Feyenoord fysiek en mentaal een flinke tik te verwerken gekregen - zonder twijfel de zwaarste in een verder succesvol seizoen. Alle hens aan dek dus. Feyenoord had nog een verzoek gedaan om het competitieduel met FC Utrecht naar 20.00 uur te verplaatsen, maar dat werd niet gehonoreerd vanwege veiligheidsoverwegingen. Er werd om 16.45 afgetrapt.

Geen enkele overtreding

Het bleek ook niet nodig tegen een ontstellend zwak FC Utrecht, een elftal bekwame eenlingen die dit seizoen nimmer de kracht van een team hebben mogen voelen. Feyenoord, onverminderd fit en gretig, had weinig te duchten van de opponent. Sterker: de thuisclub hoefde geen enkele overtreding te maken voor de 22ste competitiezege.

Daarmee werd de voorsprong van acht punten op eerste achtervolger PSV gehandhaafd door Feyenoord. En kan er alvast met een schuin oog gekeken worden naar de mogelijke datum van de landstitel. Theoretisch, als PSV een dag eerder punten verspeelt bij Sparta, zou het al kunnen bij Excelsior (7 mei), maar logischer is dat Feyenoord de zestiende landstitel een week later op eigen veld viert na het duel met Go Ahead Eagles. En anders heeft het FC Emmen-uit (21 mei) of Vitesse-thuis (28 mei) nog achter de hand.

In het memorabele seizoen van Feyenoord is echter nog een vraag onbeantwoord: hoe gaan de spelers om met de druk van het naderende kampioenschap? Slechts weinigen hebben ervaring met het krachtenveld dat loskomt bij een aanstaande titel. Het kan soms tot onvermoede wendingen leiden. In memorie Feyenoords laatste landstitel in 2017, toen het verkrampte elftal onderuit ging bij Excelsior, waarna de buit op de slotdag alsnog werd binnengehaald tegen Heracles Almelo. “Het enige wat je daartegen kunt doen, is ze optimaal voorbereiden”, zei trainer Arne Slot over de naderende kampioensdruk. “Dat zit ’m niet alleen in hard werken, maar ook in geconcentreerd spelen. Natuurlijk begeleiden we ze ook in hoe je omgaat met spanning.”

Een ‘enthousiasme-bespreking’

Het mentale aspect had ook een rol gespeeld in de voorbereiding op het duel met FC Utrecht. Want hoe weer fris te worden na de anticlimax in Italië? “Ten eerste door ze heel goed voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten”, vertelde Slot. “En daarnaast zit er altijd een onderdeel in wat ik een ‘enthousiasme-bespreking’ noem. Je hoopt dan dat je af en toe iets zegt waarmee je ze raakt. Dat hebben we getracht te doen.”

Feyenoord, zonder de zieke Trauner en de geschorste Hartman, kon het zich permitteren om met de handrem erop te spelen tegen FC Utrecht, dat als nummer zeven al vrijwel zeker is van de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Het mocht bovendien wat slordig zijn. Geertruida, Kökcü en Pedersen hadden allen gevaar van FC Utrecht ingeleid, toen diezelfde Pedersen mee naar voren trok. Uit zijn voorzet, goed teruggetrokken, werd de bal binnengewerkt door de vrijstaande Szymanski. Kort na rust besliste Gimenez het duel. De Mexicaanse spits benutte de rebound na een schot van Kökcü. Invaller Jahanbakhsh zorgde tien minuten voor tijd voor de 3-0, waarna de eveneens ingevallen Dost de eretreffer verzorgde.

“Feyenoord, Feyenoord, we worden kampioen”, zong Het Legioen als besluit van een degelijke voetbalmiddag. Slot bleef echter voorzichtig na afloop. “Er zijn nog een hoop onzekerheden die je moet zien te overwinnen”, stelde hij.

