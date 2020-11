Feyenoord ontsnapt op De Oude Meerdijk dankzij achttienjarig talent

Dickie huilt, Dickie lacht. Terwijl Feyenoord-trainer Dick Advocaat zondagmiddag opgetogen de spelersbus instapte na de ontsnapping bij FC Emmen (2-3), bleef Dick Lukkien verslagen achter als coach van de thuisploeg.

Invaller Naoufal Bannis zorgde in de slotseconden voor de winnende treffer op De Oude Meerdijk, waardoor de Rotterdammers nu vijfde staan in de eredivisie, drie punten achter koploper Ajax. “Dit hadden we even nodig”, zei Advocaat na een week waarin Feyenoord gelijkspeelde bij RKC (2-2) en midweeks klop kreeg van het Oostenrijkse Wolfsberger AC (1-4) in de Europa League.

Rode kaart voor de aanvoerder

Maar wat had het gescheeld? FC Emmen, dat na ruim een half uur met tien man verder moest vanwege een rode kaart voor aanvoerder Anco Jansen, hield in de tweede helft moedig stand en Feyenoord verzuimde - ondanks een veldoverwicht en kansen voor Narsingh, Toornstra en Nieuwkoop - het enerverende duel voortijdig te beslissen.

Dat Bannis, die na een half uur op het veld was gekomen voor de licht gekwetste Berghuis, in extremis de vierde Rotterdamse competitiezege inluidde, zorgde voor zichtbare opluchting bij Advocaat. Wat zal hij gedacht hebben in de eerste helft? En dan met name bij de twee tegentreffers, een strafschop van De Leeuw na weifelend optreden van Spajic en doelman Marsman, en een wonderschone volley van diezelfde De Leeuw waarbij Marsman opnieuw niet vrijuit ging? Advocaat sprak na afloop in heldere taal: “Ze moeten allemaal goed staan, allemaal hun best doen en dan kun je resultaat halen. Dat hebben we vorig seizoen bewezen.”

Of het niet bijzonder was dat juist een achttienjarig talent, afkomstig van de jeugdopleiding op Varkenoord, de beslissing had geforceerd? Advocaat vond de Feyenoord-talenten toch niet goed genoeg? “Niet goed genoeg?” herhaalde de 73-jarige Hagenaar de stekelig bedoelde vraag. “Ik heb gezegd: nóg niet goed genoeg.”

Advocaat maak je niets meer wijs. Toch was de euforie bij Feyenoord even veelzeggend als ongemakkelijk na een grijze zondagmiddag in Drenthe. Advocaat, levend met de hoop dat Feyenoord een titelkandidaat zou kunnen zijn indien zijn selectie gevrijwaard zou blijven van al teveel tegenslag en blessures, moest andermaal constateren dat zijn spelersgroep kwalitatief en kwantitatief tekortschiet om te kunnen concurreren met Ajax en PSV. Te beginnen bij keeper Marsman, die de licht geblesseerde Bijlow verving, en eindigend bij Bannis (de vierde spits na Jørgensen, Bozenik en Narsingh), van wie niet verwacht mag worden dat hij structureel van waarde kan zijn voor de club.

‘Ik durf wel te zeggen dat we het publiek heel erg missen’

Emmen-trainer Lukkien heeft op zijn beurt andere zorgen. In zeven speelronden vergaarde zijn elftal pas drie punten via drie gelijke spelen, waardoor FC Emmen nu zestiende staat in de eredivisie. Een tegenvaller. Vorig seizoen was er juist sprake van de magie van De Oude Meerdijk, waarbij de thuisclub - opgetild door de fanatieke aanhang - tot grote prestaties in staat was. “Ik durf wel te zeggen dat we het publiek heel erg missen”, stelde Lukkien na afloop. “De wisselwerking tussen het publiek en de spelers was magistraal, vorig seizoen. Dat gaf ons meer kracht, meer energie. Het hielp ons vaak over het dooie punt heen.” Nu moest FC Emmen het doen met een handjevol supporters, die vanachter een hek met wat overtollig keukengerei en een koe-bel wat lawaai probeerden te maken.

Michael de Leeuw, die ondanks zijn fraaie treffer met lege handen stond, was echter ook kritisch op FC Emmen. “De ambiance en de sfeer is iets wat wij enorm missen”, beaamde hij. “Maar we doen ons dit ook zelf aan. Te vaak helpen we tegenstanders in het zadel.”

