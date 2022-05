Feyenoord mét Bijlow fit en klaar voor laatste hoofdstuk van een jongensboek

Nog geen jaar geleden kwam Dick Advocaat na zijn vertrek nog in conflict met de leiding van Feyenoord. De Hagenaar vond dat hij recht had op een premie voor het halen van Europees voetbal. Feyenoord vond het bereiken van de voorronden van de onbeduidende Conference League te weinig om van Europees voetbal te spreken.

Dat is nu wel anders. De sfeer van cynisme en somberheid rond Feyenoord een jaar terug heeft plaatsgemaakt voor euforie en trots. De architect van de metamorfose, Arne Slot, zat dinsdagavond in Tirana ontspannen achter een brede tafel in de Arena Kombëtare. Nee, die roodwitte gekte in Rotterdam en Tirana ziet hij niet als extra druk voor zijn elftal, wel als een extra stimulans. Slot: “Het is fantastisch om te merken hoe het leeft. Ik zal tegen de jongens zeggen dat zij er zelf voor hebben gezorgd dat de mensen weer zo enthousiast zijn om Feyenoord te zien spelen. Druk? Die kun je nooit helemaal wegnemen voor een finale, maar gelukkig zag ik ze afgelopen week geen ander gedrag vertonen.”

Beste keeper

Al voor de laatste training in het fraaie, compacte stadion in Tirana, een ontwerp van de Italiaanse architect Marco Casamonti, gaf Slot het belangrijkste nieuws prijs: Justin Bijlow is hersteld van een operatie aan een voet en is fit. De bij Feyenoord opgeleide doelman zal in principe de finale keepen. De Israëliër Ofir Marciano verdwijnt naar de bank. “Bijlow is onze beste keeper. Zonder op de stoel van de bondscoach te gaan zitten, hij is dat ook van het Nederlands elftal. Als hij fit is, dan speelt hij”, zei Slot.

De 43-jarige trainer is er trots op dat al zijn 25 spelers inzetbaar zijn. “En dat na 55 wedstrijden.” De jongensboekachtige ‘Road to Tirana’ liep voor Feyenoord via Pristina, Luzern, Boras, Haifa, Praag, Berlijn, Belgrado en Marseille. Aanvankelijk liep niemand warm voor de Conference League. De Europese voetbalbond Uefa had de derderangscompetitie vooral bedacht om ook clubs uit kleinere landen een kans te geven. Feyenoord had in het allereerste duel op 22 juli in Slovenië (0-0) zelfs de grootste moeite met FC Drita. Misprijzend sprak bondscoach Louis van Gaal over de ‘Jut en Jul-competitie’.

Uiteindelijk is het een ideaal podium voor het Nederlands voetbal gebleken, voor Feyenoord in het bijzonder. Het boekte twaalf Europese zeges, de meeste van alle 237 clubs die dit seizoen Europa in gingen. Feyenoord deed dat ook tegen ploegen waar (sub)toppers uit de eredivisie nog niet zo lang geleden niet tegen opgewassen waren, zoals Union Berlin, toen de nummer vijf van Duitsland, de Tsjechische kampioen Slavia Praag (twee keer), de Servische kampioen Partizan Belgrado en de Franse nummer twee, Olympique Marseille.

Tijdrekken en andere trucs

Volgens Slot is het tekenend voor een ontwikkeling naar volwassenheid van het Nederlands clubvoetbal. Vijf jaar geleden werd Ajax nog naïviteit verweten toen het van Manchester United de Europa League-finale verloor. Coach José Mourinho, nu trainer van AS Roma, wist toen het spel van Ajax te ontregelen.

Slot: “In die tijd wilden Nederlandse clubs nog altijd van achteruit opbouwen en kwam je in eigen land weinig anders tegen. Daarin heeft Nederland een grote stap gemaakt, met constant veranderende spelsystemen. Veel ploegen spelen geen 4-3-3 meer. En lange ballen, tijdrekken en andere trucs zien we nu ook in de eredivisie. Wij zijn mede daardoor op alle tactieken voorbereid. Alleen staan we met Roma tegenover een ploeg die iets meer geld heeft gekost dan bij de meeste andere tegenstanders.”

Mourinho mocht bij Roma begin dit seizoen voor 113 miljoen euro spelers aankopen. Feyenoord zat in 2021 op zwart zaad en kon pas wat geld uitgeven toen het geld van Ajax voor Steven Berghuis op de rekening stond (4,5 miljoen euro). Het huren van Guus Til (Spartak Moskou) en Cyriel Dessers (RC Genk) pakte goed uit, net als de half miljoen euro die Frederik Aursnes kostte. Spelers uit de eigen jeugd als Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida en Orkun Kökcü – woensdag waarschijnlijk alle drie in de basis – zijn nu gewild bij veel clubs.

Een koopje was ook Gernot Trauner, die uitgroeide tot een van de beste verdedigers in Nederland. Hij werd er in Tirana aan herinnerd dat hij na Franz Hasil (1970) de tweede Oostenrijker kan worden die met Feyenoord een Europese prijs wint. Slot: “Trauner is een van onze spelers die dit seizoen international zijn geworden. Dat heeft alles te maken met hoe ze met elkaar spelen. Als team. Dan maak je elkaar beter.”

‘Accentverschillen in tactiek’ Trainer Arne Slot heeft voor Feyenoord dezelfde tactiek voor ogen als in de uitwedstrijd in de halve finale tegen Olympique Marseille (0-0). Daar verdedigde zijn elftal met succes een voorsprong uit de eerste wedstrijd. Slot: “We spelen ons eigen spel, maar wel met wat accentverschillen. Je bent ook altijd afhankelijk van de tegenstander.” Dat betekent dat Feyenoord niet vol druk zal zetten op de helft van de tegenstander, maar iets meer zal afwachten. Slot verwacht immers dat AS Roma niet het risico zal nemen om van achteruit aan een aanval te bouwen en dus snel voor een pass richting de spitsen zal kiezen. “Dan moet je geen energie verspillen door vroeg te jagen, maar energie steken in het winnen van ‘de tweede bal’. Controle krijgen over de wedstrijd wordt een van onze uitdagingen.”

